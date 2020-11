La coopérative Hyppy propose du ramassage scolaire en calèche

Pour la première fois ce mercredi matin, des enfants se sont rendus à l'école à bord de la calèche tirée par Honneur et Goliath, les deux chevaux de trait de la start-up Hyppy. Cette coopérative à vocations sociale et environnementale entend encourager la mobilité douce en offrant notamment un service de ramassage scolaire. Financée par près de 150 citoyens , la coopérative compte également développer des services payants tels que le ramassage des poubelles publiques ou la tonte des pelouses dans les parcs.

"Nous sommes en contact avec plusieurs communes pour vendre les services d'Hyppy. Pour atteindre l'équilibre financier, on proposera aussi des activités payantes aux citoyens : balade d'anniversaire, brunch dans le Bois de la Cambre. Mais ce n'est pas évident actuellement avec le covid. Ce qui compte, c'est que le ramassage scolaire soit accessible à tout le monde, pas uniquement aux familles privilégiées, et qu'on puisse financer d'autres projets à vocation sociale", expose Marc Njeim, administrateur délégué bénévole d'Hyppy.

Selon ce dernier, ce projet d'hippopédibus serait né dans l'esprit d'une jeune fille de 11 ans qui trouvait que le trajet vers l'école était un moment plutôt désagréable et stressant quand on se trouve coincé en voiture dans les embouteillages. Pour toucher un maximum d'enfants, le principe est le suivant: on se rend quatre jours par semaine à l'école à pied en sachant que le trajet du cinquième jour sera effectué en calèche. "Pour ce qui est des rangs scolaires, nous sommes coachés par l'ASBL Tous à pied qui promeut les déplacements à pied. Cela ne s'improvise pas, car il faut prévoir un encadrement et des itinéraires adaptés", précise Marc Njeim.