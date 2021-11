La cour du travail de Bruxelles étouffe, entreprises et travailleurs trinquent

Coincée par l'effet covid et un arriéré vieux de plus de dix ans, la cour du travail de Bruxelles, qui traite les litiges entre employeurs et travailleurs, est dans l'impasse. Les conséquences pour les justiciables – et le business – sont importantes.

Elle est là, fait partie du paysage depuis des décennies, on entend peu parler d'elle. Elle? C'est la cour du travail de Bruxelles, l'instance d'appel qui traite les dossiers impliquant employeurs et travailleurs, dans le domaine du droit du travail.

Chose qui ne s'est jusqu'ici jamais vue: son premier président faisant fonction, Marc Dallemagne, décide de sortir du bois pour alerter sur la situation de sa cour du travail de son arriéré et des délais de fixation des affaires. "Le problème de l'arriéré est absolument insoluble et tout le monde est d'accord avec moi pour le dire", lance-t-il. L'arriéré? Fin août, la cour bruxelloise avait 2.271 dossiers en attente d'être jugés, soit 39% de la masse totale des dossiers à traiter dans les cinq cours du travail du pays (Bruxelles, Liège, Mons, Gand et Anvers). De plus, le ressort de Bruxelles est celui qui reçoit le plus d'affaires complexes et internationales, étant le siège des plus grandes sociétés et institutions nationales ou européennes, tout en étant la région qui connaît le plus important pourcentage de pauvreté et d'exclusion sociale.

39 mois Les justiciables et les entreprises doivent aujourd'hui attendre 39 mois entre l'appel formé contre un jugement concernant un contrat de travail salarié et sa fixation devant la cour.

"Une violence exercée par l'État"

Résultat: d'année en année, la situation s'est aggravée, jusqu'à connaître des délais qui ne sont aujourd'hui plus acceptables, selon Marc Dallemagne. Ainsi: il faut actuellement 39 mois pour que soit simplement fixé devant la cour un litige entre un salarié et son employeur, ou 22 mois pour un contentieux concernant un accident du travail chez un ouvrier. Avec, à la clé, des sommes que ne peuvent toucher les personnes lésées ou des fonds que doivent geler les entreprises.

"Le core-business d’un employeur, ce n'est pas d’être devant des tribunaux. Les entreprises doivent pouvoir avancer. Comme tout le monde", résume le premier président de la cour. Qui étend le sujet: "C'est profondément triste pour le justiciable. On parle d’une société plus crispée, plus divisée… c'est quand on lui retarde son accès aux soins de justice, qu'elle se dirige vers des partis qui racontent n’importe quoi. Il y a là une violence exercée par l'État", s'exclame Marc Dallemagne, qui remercie les magistrats néerlandophones bruxellois et la cour du travail de Gand pour l'aide qu'ils lui ont apportée au plus fort de la crise.

L'impact du covid

Pourtant, le pouvoir politique, bien conscient de la crise, a fait bouger les choses. Ainsi, ce mois-ci, la cour du travail de Bruxelles va bénéficier d'un cadre de magistrat à nouveau rempli à 100%, ce qui ne lui est pas arrivé depuis une décennie, et même d'un magistrat en plus. "En accord avec le Collège des cours et tribunaux, nous avons fourni des fonds pour nommer un magistrat supplémentaire, un greffier supplémentaire et un assistant supplémentaire à la cour du travail à Bruxelles", précise pour L'Echo le cabinet du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

"Le core-business d’un employeur, ce n'est pas d’être devant des tribunaux. Les entreprises doivent pouvoir avancer." Marc Dallemagne Premier président (faisant fonction) de la cour du travail de Bruxelles

Mais ce ne sera pas suffisant pour résorber l'arriéré, observe Dallemagne, chiffres et exemples à la clé. Ainsi, il pointe un dossier de licenciement signé en mai 2013, dont le procès devant la cour est fixé en décembre 2022: près de dix ans de délai au total – ce dossier particulier fait l'objet d'une plainte devant le Conseil supérieur de la justice! En effet, le fonctionnement de la cour a été profondément marqué par le covid, lors duquel la plupart des dossiers ont été remis d'office, mais aussi par les arrêts de travail prolongés de plusieurs magistrats. Et le temps perdu est dur à rattraper. "J'en ai marre d'entendre que tout le pouvoir judiciaire est en difficulté: c'est faux. Toutes les juridictions ne vont pas mal. Mais certains secteurs sont en difficulté et c'est le cas du nôtre", poursuit Dallemagne.

"Les problèmes de la cour du travail de Bruxelles (et de la cour d'appel) concernant les délais judiciaires sont évidemment préoccupants pour les entreprises." Un porte-parole de la FEB

Et les parties impliquées, qu'en pensent-elles? La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) est bien au fait du souci. "Les problèmes de la cour du travail de Bruxelles (et de la cour d'appel) concernant les délais judiciaires sont évidemment préoccupants pour les entreprises. Les procédures qui traînent pendant des années consomment du temps et de l'argent qui pourraient être utilement dépensés ailleurs. Tous les acteurs juridiques (citoyens et entreprises, employeurs et travailleurs, institutions de Sécurité sociale) ont intérêt à bénéficier d'une justice rapide et de qualité", répond-elle. De l'autre côté de la barrière, chez les syndicats, le diagnostic n'est pas éloigné. Pour Christian Bouchat, conseiller à la cour du travail de Bruxelles et secrétaire régional FGTB en charge de l’horeca, "la cour est débordée et saturée. Pour certains travailleurs et assurés, ces dossiers constituent souvent la seule fois de leur vie qu'ils auront affaire avec la justice. Et quand la vérité judiciaire n'est établie que six ou sept ans plus tard, cela ne va pas."

"Sentiment de défiance"

L'avocat Hervé Herion, spécialisé dans les matières du droit du travail, décrit concrètement l'impact de ces délais sur ses clients: "Dans un dossier d'un salarié que je défends, l'employeur a interjeté appel en juillet 2019 et l'affaire sera plaidée en décembre 2022. Ainsi, certains clients doivent attendre deux ou trois ans avant de toucher leur indemnité compensatoire. Ils ne comprennent pas pourquoi cela prend autant de temps et nourrissent un sentiment de défiance envers le monde judiciaire. D'autre part, les employeurs sont très contents: cela permet à certains de négocier les indemnités à la baisse en justifiant cela par les délais judiciaires", argumente l'avocat.

"À moins d'en faire une question de principe, un employeur n'ira pas jusqu'au procès et cherchera auparavant une solution." Un conseiller à la cour du travail

Sous couvert d'anonymat, un conseiller à la cour du travail a cependant une lecture bien différente de l'impact que peut avoir cette crise pour les entreprises. "Les procès ne font pas partie de la vie normale des entreprises. On ne fait pas du business pour faire du litige. À moins d'en faire une question de principe, un employeur n'ira pas jusque-là et cherchera auparavant une solution. Pour la raison suivante: c'est lui qui paye ses frais alors que c'est le syndicat qui paye pour l'employé", pointe-t-il.

Vue en plein écran La cour de travail de Bruxelles est celle qui reçoit le plus d'affaires complexes et internationales, étant le siège des plus grandes sociétés et institutions nationales ou européennes, tout en étant la région qui connaît le plus important pourcentage de pauvreté et d'exclusion sociale. ©saskia vanderstichele

Et une fois le constat posé et établi, quelles seraient les solutions? L'embauche de magistrats est en tête, bien sûr. Mais elle se heurte à des problèmes. Fabienne Bayard, la présidente du Collège des cours et tribunaux, ne peut que constater le malaise. "Le Collège est au courant des difficultés de la cour du travail de Bruxelles, tout comme de celle de Liège. Nous avons soutenu une demande d’extension du cadre de la magistrature, mais cela demande une loi et une volonté politique. Le collège des cours et tribunaux a engagé un travail pour mettre en place un outil de mesure de la charge de travail afin de négocier les ressources nécessaires pour faire face et répartir les magistrats en fonction des besoins. Problème: les cadres sont légaux et ont été fixés au début des années 1970, selon des critères qui ne sont plus d’actualité. Il faudrait un système beaucoup plus souple", soulève-t-elle.

"Nous travaillons sur une initiative législative afin de pouvoir remplir les cadres de manière plus flexible." Vincent Van Quickenborne Ministre de la Justice (Open Vld)

Le ministère de la Justice œuvre en ce sens, en ce moment même, avec une double vision, précise-t-on au cabinet Van Quickenborne. À court terme, "une aide prioritaire sera accordée aux tribunaux dont on sait déjà qu'ils ont un arriéré important. C'est notamment le cas des cours de Bruxelles." Des partenariats avec des cours et tribunaux du travail moins engorgés sont imaginés. À plus long terme, "nous travaillons sur une initiative législative afin de pouvoir remplir les cadres de manière plus flexible. Ces cadres sont dépassés et ne correspondent pas à la charge de travail réelle des différentes entités. Dès que la base légale sera établie, les ressources humaines au sein du pouvoir judiciaire seront réparties en fonction de la charge de travail mesurée par le Collège. Cela s'inscrit dans la voie de l'autonomisation", décrit le ministre Van Quickenborne. Le chemin sera long avant un retour à une situation acceptable.

La piste d'un encadrement du travail des avocats Lors de cette enquête sur le fonctionnement de la cour du travail, plusieurs interlocuteurs, dont la FEB, un conseiller et un avocat, appellent aussi les avocats à balayer devant leur porte, désignant certains comme les responsables de certains retards importants connus par la cour du travail de Bruxelles. "Les magistrats ne peuvent en outre rendre des décisions que si le dossier a été correctement mis en état et si les avocats sont particulièrement diligents à cet égard", glisse ainsi la FEB. "Plusieurs avocats du barreau de Bruxelles conseillent à leur client d'engager des poursuites ou de faire appel en dépit du bon sens." Un avocat décrit de manière plus rude et précise: "La pauvreté, ça rapporte! Certains confrères à l'aide juridique introduisent des dossiers qui ne devraient pas l'être, et c'est la collectivité qui paye. Il y a un manque de responsabilisation de certains citoyens et avocats", peste-t-il. Pour le premier président faisant fonction de la cour, Marc Dallemagne, ces faits existent mais "leur nombre paraît limité". Selon lui, le problème est à chercher ailleurs: du côté de l'augmentation du nombre d'actes. La plus grande difficulté que nous rencontrons actuellement, c’est la multiplication des demandes, des moyens, arguments, des pages de conclusions et de la technicité des textes", relate-t-il, voyant une solution "absolument personnelle": donner au juge le pouvoir de fixer la longueur des conclusions "sur la base du nombre de demandes et des explications verbales des parties". Le cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne perçoit "des signes encourageants" du côté des barreaux pour un fonctionnement plus rapide de la justice.