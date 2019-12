Les citoyens entrent au parlement bruxellois

C'est une première à être institutionnalisée en Belgique. Les commissions délibératives entre parlementaires et citoyen(ne)s seront bientôt une réalité au parlement bruxellois. Les groupes de la majorité (PS, Ecolo, DéFI, Groen, Open Vld et one.brussels-sp.a) et plusieurs groupes de l'opposition (Agora, DierAnimal, CD&V, cdH), ont approuvé, au sein de la commission spéciale du Règlement présidée par Rachid Madrane (PS), une proposition de modification du règlement initiée dans ce sens par les écologistes. Le Belang, la N-VA, le MR et le PTB se sont abstenus.