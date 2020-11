La dette publique de la Région bruxelloise prend une ampleur inédite

Alors que les discussions budgétaires débutent cette semaine au parlement bruxellois, la Cour des comptes publie son rapport relatif au budget 2020 et à l'ajustement du budget 2020. Les difficultés annoncées par le ministre-président Rudi Vervoort (PS) et le ministre régional du Budget Sven Gatz (Open Vld) à la fin du mois d'octobre sont largement confirmées. Pour rappel, le retour à l'équilibre est fixé pour 2024. Malgré les déficits prévus en 2020 et 2021, le gouvernement bruxellois ne compte pas renoncer à ses investissements dans les domaines de la mobilité, du logement et de la rénovation durable, avait souligné Rudi Vervoort face aux parlementaires lors de la présentation de la déclaration de politique générale.