La fermeture du Bois de la Cambre crispe les commerçants du centre

Pour le bourgmestre Philippe Close (PS), c'est la crise sanitaire qui est à l'origine de ces difficultés. "Aujourd'hui, c'est le réflexe du politique de tout mettre sur le dos du Covid. Mais nos chiffres sont antérieurs à la crise. Ce sont des constats effectués lors des fermetures du Bois pour cause de tempête", objecte Sophie Helsmoortel, la présidente du Brussels Exclusive Labels (BEL). Cette association regroupant les maisons bruxelloises de qualité était présente à la réunion aux côtés d'autres représentants des commerçants du Sablon, de la rue de Namur, de la Toison d'Or et du boulevard de Waterloo .

"Mais on ne protège pas un secteur ni un quartier en particulier. Les restaurants et bars souffrent aussi. Tout comme les infirmières qui doivent aller voir des patients ou encore le plombier qui met une heure pour se rendre dans le centre pour changer un robinet. Et si les gens ne viennent pas dans le haut de la ville, ils n'iront pas dans le bas non plus. Veut-on plonger la ville dans le coma?", interroge-t-elle.