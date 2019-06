La future maison communale d'Uccle hébergera des start-ups

En intégrant cette sorte de pouponnière, les entrepreneurs bénéficieront gratuitement de locaux et d’équipements (mobilier de bureau, salle de réunion, espace de vidéo-conférence…). Mais l’autorité communale insiste surtout sur la mise à disposition de ses données et de ses process internes, un véritable champ d’expérimentation qui doit permettre aux auteurs de projets de peaufiner leur business model. En contrepartie, Uccle souhaite bénéficier du savoir-faire de ces start-ups pour améliorer ses services aux citoyens.

"C’est le principe d’un deal win-win , estime le bourgmestre Boris Dilliès (MR). Il s’agira d’une confrontation positive entre la culture du secteur privé et celle du secteur public que l’on oppose trop souvent. Nous avons énormément de fonctionnaires de haut niveau qui bossent, qui se forment et qui ont l’esprit ouvert. Que ce soit en matière de simplification administrative ou de participation citoyenne, nous souhaitons aller plus loin mais sans devoir faire appel, à grands frais, à des consultants en haute technologie."

Quatre entreprises

Jusqu’à quatre jeunes entreprises pourront être hébergées simultanément dans la maison communale uccloise. C’est un jury composé d’entrepreneurs, de membres de l’administration et du collège qui sélectionnera les jeunes pousses, pour une durée de six mois reconductible une fois après évaluation. "L’émulation créée par les échanges et le partage d’un espace de travail sera double: entre entrepreneurs, et entre ces derniers et l’administration. Nous avons pris contact avec des entrepreneurs qui trouvent cela très engageant et rafraîchissant", déclare le libéral.