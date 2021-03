La gratuité partielle de la Stib mise à mal par les règles en matière de TVA

La gratuité de la Stib pour les voyageurs de moins de 25 ans sera-t-elle une réalité en 2021? Rien n'est moins sûr. Cette mesure très chère au PS aurait du plomb dans l'aile. Alors qu'une dizaine de millions d'euros avaient été budgétisés pour son application en 2021, le montant de la facture pourrait s'avérer nettement plus salé. En cause: le risque pour la Stib d'être considérée comme assujetti partiel à la TVA.

La Stib bénéficie actuellement d'un droit de déduction totale de la TVA. Ce qui signifie qu'elle récupère la TVA sur l'ensemble de ses dépenses. Par exemple, sur tous les chantiers menés. Mais en offrant gratuitement ses services à une partie de ses usagers, elle pourrait perdre ce statut, ce qui aurait des conséquences financières non négligeables .

Tout ou rien pour le PS

Quoi qu'il en soit, le risque d’avoir une modification du statut d’assujetti est pris au sérieux par la Stib et plusieurs cabinets ministériels, ce qui explique que la mesure soit actuellement en suspens. Pour contourner le problème, plusieurs partis de la majorité bruxelloise ont récemment avancé la solution suivante: prévoir des abonnements aux tarifs ultra-réduits, entre 10 et 15 euros. Une alternative qui aurait été balayée d'un revers de la main par le parti socialiste . Mis sous pression par le PTB, le PS a fait de la gratuité de la Stib un symbole qu'il n'est pas prêt à lâcher.

Le risque de ce changement de statut qui n'avait pas été soulevé par la Stib lors de la confection du budget l'aurait été au moment de boucler le plan tarifaire en février dernier. L'entrée en vigueur de la mesure pour la rentrée de septembre est dès lors compromise , étant donné qu'une période d'environ six mois est nécessaire pour l'implémentation d'un nouveau tarif et que la question n'est toujours pas tranchée.

Contacté, le cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité n'a pas souhaité commenter plus avant cette problématique. "Il y a bien un budget prévu cette année pour renforcer l'accessibilité des transports publics pour les moins de 25 ans. Des solutions sont actuellement recherchées afin de pouvoir appliquer cette mesure comprise dans l’accord de gouvernement le plus rapidement possible, tout en restant dans l'enveloppe budgétaire prévue", assure la porte-parole d'Elke Van den Brandt (Groen).