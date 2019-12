La grille tarifaire de la Stib adaptée au paiement par carte bancaire

Le paiement par carte bancaire sans contact sur le réseau de la Stib ne permettra plus d’acheter le titre de transport spécial pour se rendre à l’aéroport de Zaventem. Pour compenser la perte financière, un nouveau titre baptisé "Go2City" verra le jour en 2020.

À la Stib, l’année 2020 sera notamment celle du paiement sans contact. Une avancée technologique qui doit permettre de faciliter l’usage des transports publics par les clients occasionnels et les touristes qui utilisent aujourd’hui essentiellement les tickets papier 1 voyage. Le paiement par carte bancaire permettra en outre de réduire la vente de titres de transport à bord des véhicules , ce qui a pour conséquence d’augmenter les temps d’arrêt. Après une phase-test réalisée avec une centaine de collaborateurs de la société des transports publics bruxellois en janvier, le système sera disponible au public, sans restriction, vers les mois d’avril-mai 2020.

Mais ce projet de paiement sans contact, baptisé EMV au sein de la Stib, requiert tout d’abord une adaptation des tarifs en vigueur pour relier Bruxelles et l’aéroport de Zaventem . Pour comprendre, il faut savoir qu’un ticket Airport vendu au prix de 4,50€ hors véhicule est aujourd’hui indispensable pour emprunter le bus 12 en direction de l’aéroport. Pour utiliser ce titre avec la carte Mobib, le voyageur doit sélectionner l’option "aéroport" du valideur Mobib. Or, cette opération ne sera pas transposable à la validation EMV étant donné que ces appareils ne sont pas dotés d’un bouton de sélection.

Afin de maintenir un tarif différencié pour Brussels Airport, il a donc fallu ruser… La Stib et le gouvernement bruxellois ont décidé de limiter la différence tarifaire aux seuls trajets depuis l’aéroport vers Bruxelles. Cela signifie donc que le trajet vers Zaventem s’effectuera avec un titre de transport normal, à 2,10€. La carte de 10 voyages pour l’aéroport ne coûtera plus 32€ mais seulement 14€, soit le tarif Jump 10 voyages. Pour compenser la perte financière engendrée par ce changement, un surcoût est en revanche prévu pour les trajets effectués depuis l’aéroport vers la capitale. Nommé Go2City, ce nouveau titre coûtera 7€ tandis qu’il faudra débourser 46€ pour dix trajets.

Ce n’est pas le seul changement dans la grille tarifaire causé par l’EMV. Comme le rapportait BX1, le prix du ticket papier 1 voyage passera de 2,10€ à 2,60€ hors véhicule et de 2,50 à 3€ sur véhicule. Ce prix plus élevé a pour but de décourager l’usage du ticket sans contact (TSC) vu qu’il existera une alternative supplémentaire avec l’EMV. Sans compter que les nouveaux automates de vente qui seront déployés en avril délivreront des cartes Mobib Basic. En clair, les usagers qui utilisent une carte Mobib ou bancaire continueront de payer le prix actuel pour un trajet, à savoir 2,10€.