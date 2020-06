La levée du gel de la dotation publique espérée pour Bruxelles-Propreté

Gel de la dotation, déficit structurel, explosion des coûts du personnel... Les critiques relatives à la gestion financière de Bruxelles-Propreté (ABP) avaient émaillé la campagne électorale de mai 2019 dans la Région-Capitale. Un an plus tard, les trois audits commandés par la ministre de tutelle de l'époque, Fadila Laanan (PS), sont enfin arrivés entre les mains de son successeur, l'écologiste Alain Maron qui a délivré les principales conclusions à la presse ce mardi.

Mené par Oxera, l'audit sur la comptabilité analytique laisse à penser qu’il pourrait être possible d ’obtenir un dégel des 20% de la dotation publique à Bruxelles-Propreté. Pour mémoire, l'ASBL GO4Circle qui représente quelque 220 sociétés privées actives dans la gestion des déchets avait accusé l'ABP d' utiliser une partie de sa dotation destinée exclusivement à ses missions de service public pour ses opérations commerciales. Sa plainte pour concurrence déloyale avait débouché sur une suspension d'une partie de la dotation régionale à l'agence.

Si la distinction des activités commerciales et de service public n'est certes pas parfaite, Oxera estime qu'il est néanmoins raisonnable de conclure que les activités commerciales sont autofinancées et que les règles concurrentielles ont donc été respectées. En étroits contacts avec la Commission européenne, l'exécutif bruxellois tentera donc de faire confirmer l'absence de subsidiation croisée . "Nous avons bon espoir que ces négociations aboutissent favorablement", déclare Alain Maron.

Mais les audits n'apportent pas que des bonnes nouvelles. Attribué à Ernst & Young, celui consacré à la structure et le fonctionnement de Bruxelles-Propreté relève que l'agence souffre d'un manque de vision, de gestion du changement et de l'innovation. En outre, les dépenses en investissement -qui représentent 9% du budget- sont relativement basses considérant les enjeux stratégiques. "La multiplicité des filiales, les mouvements en-cours au niveau de l’actionnariat de certaines d’entre elles, les différences de statuts, leurs organisations financières propres, etc. engendrent une complexité au niveau de leur gouvernance", considèrent encore les auditeurs.