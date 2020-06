La manifestation anti-racisme tourne à la polémique

L'aspect sanitaire

Sophie Wilmès, la Première ministre, compte discuter de cette question avec les bourgmestres concernés et les autorités régionales. "La cause est juste et elle doit pouvoir s'exprimer. Aucun doute là-dessus. À la vue des images, je regrette qu'il n'ait pas été possible de trouver une alternative qui respecte consignes sanitaires et efforts de ceux en 1re ligne dans la lutte contre l'épidémie", a-t-elle tweeté. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, s'était lui aussi inquiété de ce respect des règles sanitaires.