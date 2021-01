La pandémie a enrayé la baisse du chômage à Bruxelles

La pandémie a porté un coup d’arrêt à la baisse constante du chômage observée ces 5 dernières années à Bruxelles. D’après les chiffres d’Actiris, l’office régional de l’emploi, la Région bruxelloise comptait en 2020 en moyenne 88.803 chercheurs d’emploi, une augmentation de 0,9% en comparaison avec 2019 . En décembre 2020, on dénombrait 90.586 chercheurs d’emploi à Bruxelles, soit +4,1% sur un an.

Il a fallu un certain délai pour ressentir l’impact de la crise sanitaire sur le chômage. Les trois premiers mois de 2020 ont vu une légère diminution du taux de chômage. Après une légère augmentation en avril (+0,4%), la tendance à la baisse a continué en mai, juin et juillet. Ce n’est qu’à partir d’août (+2,1%) que la tendance à la hausse a débuté. Septembre (+2,9%), octobre (+2,7%), novembre (+2,7%) ont suivi le mouvement jusqu’au pic de décembre (+4,1%).

Chiffres trompeurs

L'office régional craint toutefois que les chiffres ne reflètent que partiellement la réalité. "A chaque fois que les mesures liées à la crise sanitaire ont été rendues plus strictes et que les services physiques d’Actiris ont été stoppés ou limités, une diminution des inscriptions chez Actiris a été notée. Quand les mesures se sont assouplies, l’effet inverse a été observé."

De plus, les personnes les plus vulnérables , comme les usagers du CPAS par exemple, s’inscrivent moins chez Actiris. En décembre, Actiris note une diminution de leur nombre de 19,4% comparé à 2019. Les mauvaises perspectives d'emploi, l'interruption de la formation professionnelle et les services à distance ont dissuadé de nombreux chercheurs d'emploi de s'inscrire.

Les jeunes davantage touchés

L’impact de la crise sanitaire a été plus durement ressenti par les jeunes chez qui le nombre de chercheurs d’emploi a augmenté de 7,5% en 2020. Dès le début de la crise, le chômage chez les jeunes Bruxellois a augmenté (+4,4% en avril, +13,5% en juin, +18,9% en août). L’augmentation a continué en septembre, octobre et novembre, de manière plus légère, mais a de nouveau frappé plus sévèrement en décembre (+14,4%).