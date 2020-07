La piste cyclable le long de la E40 est lancée

Le réseau dédié aux cyclistes en Région bruxelloise se développe. Deux nouvelles pistes seront disponibles normalement dès lundi prochain: le long de la E40 et sur le boulevard du Lambermont.

Une quarantaine de kilomètres en nouvelles pistes cyclables sont prévus à Bruxelles d'ici peu, dans le cadre de la stratégie de sortie du déconfinement. La ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt l'avait promis fin avril et de fait, les tronçons pour vélos voient le jour petit à petit. Le but est notamment de décharger les transports en commun, où la distanciation sociale est impossible. Ainsi, une piste a été tracée à la rue de la Loi, amputant celle-ci d'une bande. Sur le boulevard Industriel, le boulevard Sylvain Dupuis, l'avenue Louise et la chaussée de la Hulpe, c'est fait aussi.