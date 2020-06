La pratique du vélo croît à Bruxelles, mais ne décolle pas...

La revue scientifique pour les recherches sur Bruxelles fait le point sur les différentes sources et approches qui permettent de chiffrer l'usage du deux-roues. Grâce aux comptages effectués par l'ASBL Pro Vélo depuis 1999, on sait par exemple que la hausse de cyclistes durant les heures de pointe est constante, avec une accélération depuis 2013. Le nombre de cyclistes a en effet plus que doublé entre 2013 et 2019, passant de quelques 16.000 à plus de 36.000, ce qui représente un taux de croissance annuel moyen de 14%.