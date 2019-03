La rénovation du stade Roi Baudouin, une équation à plusieurs inconnues

1. Le projet est-il réalisable?

La facture est estimée entre 150 et 200 millions d’euros. Une étude réalisée en 2017 par le bureau néerlandais The Stadium Consultancy sur une rénovation du stade en vue d’accueillir l’Euro 2020 chiffrait le coût moyen du siège à 4.226 euros, soit près de 170 millions pour les 40.000 places prévues par le duo. Mais le maintien de la piste d’athlétisme, combinée au respect des exigences de l’UEFA (liées à l’époque à l’accueil de l’Euro 2020) augmentaient la facture de 15 à 60 millions d’euros! Recalé, pour rappel, dans le dossier de l’Eurostadium sur le parking C, Ghelamco assure, lui, "qu’un stade moderne répondant aux exigences de l’UEFA ne peut pas être érigé sur l’emplacement actuel. Notamment pour des questions de visibilité et d’accueil des VIP.