La rénovation en profondeur de plusieurs tunnels bruxellois reportée

Les délais fixés en 2016 dans le programme pluriannuel d'investissement ne sont plus d'actualité. Un audit indépendant mené pour réduire les budgets a retardé des rénovations lourdes.

Déclenchée par la chute d’un élément du plafond du tunnel Rogier, la crise dite des tunnels avait éclaté fin 2015. L'inspection en urgence de tous les ouvrages d'art de la capitale avait débouché sur la fermeture du tunnel Stéphanie. Mise sur pied au Parlement bruxellois, une commission spéciale avait mis en lumière un déficit d'investissement remontant à la création de la Région bruxelloise. Les tunnels de la capitale avaient également souffert d'une politique de l'autruche. Peu porteurs électoralement, ces travaux d'entretien et de rénovation, souvent coûteux et à l'origine d'embarras de circulation, avaient été reportés de législature en législature...

Pour sortir de la crise, un programme pluriannuel d'investissement (PPI) avait été établi par Pascal Smet (one.brussels), à l'époque ministre régional en charge de la Mobilité. Ce plan de 2016 détaillait les mesures d’urgence et les rénovations lourdes pour les 26 tunnels routiers bruxellois, avec l'objectif de rénover la majorité des longs tunnels (ceux de plus de 300 mètres) en une décennie seulement. À l'époque, l'opposition libérale avait jugé le projet ambitieux. À condition de le concrétiser et de ne pas lui réserver le même sort que le précédent masterplan, oublié au fond d'un tiroir.

Six ans plus tard, on peut s'atteler à un premier bilan et voir si les délais inscrits dans le premier PPI ont été respectés pendant cette mandature. À l'exception du tunnel Léopold II, fraîchement rebaptisé Annie Cordy après quatre années de travaux nocturnes, les autres ouvrages d'art bruxellois devront encore patienter, car la plupart des rénovations lourdes sont reportées de plusieurs années. C'est ce qu'il ressort du nouveau programme pluriannuel d'investissement pour la rénovation des tunnels de la ministre régionale de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen). Inscrit la semaine dernière à l'ordre du jour du conseil des ministres, le point avait finalement été rapidement retiré par l'écologiste.

Contacté au sujet du nouveau planning, le cabinet d'Elke Van den Brandt ne veut pas répondre aux questions tant que le point n'est pas adopté en gouvernement. Le volet consacré à l'exécution du PPI était prêt, ce qui n'était pas encore le cas de la partie plus prospective, a indiqué la porte-parole de la ministre Groen.

Planning modifié

Selon ce nouveau calendrier, que l'Écho a pu consulter, les travaux dans les tunnels Belliard et Loi sont déplacés de la période 2021-2024 à la période 2023-2026 tandis que les travaux du tunnel Rogier prévus pour 2024-2025 sont repoussés à 2027-2028. Programmée en 2025-2027, la rénovation du tunnel Trône est désormais fixée à 2030-2032. Ce report est toutefois compensé par les travaux menés actuellement pour la réparation du plafond, des trémies, de l'éclairage et de la ventilation. Pour les tunnels Louise, Cinquantenaire, Montgomery et Bailli, les travaux de rénovation sont aussi décalés de quelques années.

Plusieurs explications sont avancées pour justifier ces reports. Outre la réorganisation de Bruxelles Mobilité et la crise covid, la réalisation l'an dernier d'une expertise indépendante sur le PPI Tunnels afin d'en réduire les dépenses jusqu'en 2028 est aussi à l'origine du report de travaux lourds.

Officiellement, tout est donc sous contrôle. Mais selon nos informations, le tunnel Belliard suscite néanmoins de l'inquiétude. Le PPI de 2016 prévoyait que les tunnels Belliard et Loi - compte tenu de leur caractère indissociable d'un point de vue technique - soient rénovés simultanément à partir de 2019. Les deux ouvrages d'art présentaient alors notamment un niveau de risque élevé en cas d'incendie, en raison d'un système de ventilation non conforme. Un risque toujours présent aujourd'hui puisque le tunnel Belliard n'est finalement toujours pas passé à l'hôpital.

Le premier PPI de Pascal Smet engageait trois gouvernements successifs dans la rénovation lourde de tous les tunnels, sans réflexion sur leur rôle et sans remise en question de leur nécessité à l'avenir. L'ordonnance de 2019 sur les conditions d’exploitation des tunnels routiers n'exclut pas la possibilité de fermer définitivement un tunnel par choix politique. Mais il manque toujours à ce jour d'une vision d'avenir concernant les ouvrages dont on pourrait décider de se passer à l'horizon 2050.