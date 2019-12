La revente de la Tour des Finances enfin scellée

Depuis des mois, tous les acteurs du marché immobilier scrutent de près le détail qui pourrait enfin confirmer la vente du plus gros actif immobilier bruxellois. Celui-ci est affiché à la vente – depuis 2016 déjà – par son propriétaire actuel, en situation financière précaire. Et justement, les statuts d’une nouvelle société anonyme baptisée "Finance Tower Belgium" viennent d’être déposés. Il y est indiqué en toutes lettres que cette société "peut investir à la fois dans Tour des Finances SA, qui sera propriétaire des bâtiments connus sous le nom de Tour des Finances, et dans l’immeuble adjacent (Door Building et Parking A), qui font partie du centre administratif de l’État situé boulevard Pacheco (…)."