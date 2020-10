"La seconde vague sera plus complexe à gérer"

L'hôpital Érasme sonne l'alerte. Sans transferts de patients, les hôpitaux bruxellois risquent la surcharge. Surtout que le manque de personnel se fait sentir.

Cela ressemble à des couacs à répétition. Médiatiquement, l'affaire a débuté la semaine dernière, lorsque le bourgmestre d'Alost estimait que ses hôpitaux ne devaient plus accueillir de patients Covid en provenance de Bruxelles. Début de cette semaine, on apprenait que quatorze hôpitaux auraient refusé des transferts durant le week-end. Et l'on remettait une couche du côté du Grand hôpital de Charleroi, évoquant des "pressions" en provenance de Bruxelles et un manque de transparence dans la répartition des patients victimes de l'épidémie.

Une cacophonie dont le dernier épisode a été écrit ce mercredi. Sous la forme d'un signal d'alarme, tiré depuis Érasme. La crainte de cette institution bruxelloise? Que les autres provinces aient décidé de fermer la porte aux transferts traversant des frontières régionales, et donc venant de Bruxelles. "À l'exception des patients en soins intensifs, s'inquiète Jean-Michel Hougardy, directeur médical d'Érasme. Mais transporter une personne intubée, en position ventrale, avec une machine extra-corporelle, c'est irréaliste. Pour nous, il est important de pouvoir transférer des patients qui ne nécessitent pas de soins intensifs."

Bruxelles ostracisée?

Bruxelles serait-elle ostracisée, parce qu'elle fait la course en tête de cette seconde vague - désormais, le Centre de crise n'hésite plus à utiliser cette appellation? En théorie, cela ne devrait pas être possible, du fait de l'existence du plan national de répartition, revu et corrigé après la première vague, explique-t-on au SPF Santé. "Un plan basé sur la solidarité nationale", solidarité vantée et martelée à la Chambre par le nouveau ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (sp.a).

"Chaque hôpital est censé respecter ce plan, poursuit-on au SPF Santé. La situation actuelle veut que Bruxelles, Namur et Liège font face à nettement plus d'hospitalisations que d'autres provinces. Comme le Limbourg, qui en connaît peu, alors qu'il était en zone rouge durant le printemps. Il va donc falloir continuer à distribuer les patients en dehors de Bruxelles, afin de répartir la charge de travail. Cette répartition s'effectue idéalement en amont: on essaie d'envoyer tout de suite les patients dans une institution moins chargée, afin d'éviter des déménagements."

C'est là qu'interviennent ces couacs à répétition: entre la théorie et la pratique. Ce qui risque de ne pas aller en s'améliorant, vu ce qui s'annonce. Si la progression de l'épidémie ne fléchit pas, "la capacité maximale de 2.000 lits en soins intensifs pourrait être atteinte mi-novembre", avertit le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem.

La capitale passe en "1B"

D'ailleurs, à Bruxelles, tous les hôpitaux sont passés à un niveau d'alerte supérieur, valsant de "1A" à "1B". Une catégorisation coulée dans le plan d'urgence hospitalier. Il y a peu, la Belgique en était encore à la phase "0", réservant au Covid 15% de sa capacité en soins intensifs, soit quelque 300 lits, accompagnés de quatre fois plus de lits "normaux". Depuis lundi, le pays est passé en mode "1A", avec 25% de lits intensifs.

Ce qui n'empêche pas des accélérations locales. Face aux hospitalisations galopantes, les institutions bruxelloises ont été averties ce lundi: dans 48 heures, place à la phase "1B" et ses 50%.

"Nous avons franchi le pas mardi, détaille Jean-Michel Hougardy. Il y a donc 20 lits réservés pour le Covid sur les 39 lits agréés de soins intensifs dont Érasme dispose. Mais cela, c'est la théorie; dans les faits, cette proportion dépasse les 50%. Parce que nous ne sommes plus capables d'encadrer ces 39 lits."

En cause, le manque de personnel. Marqué par la première vague. C'est ce qui s'appelle une conjonction de facteurs. "Certaines personnes sont en congé, ou ont posé des récupérations. D'autres se trouvent dans un état de fatigue émotionnelle important, pouvant aller jusqu'au stress post-traumatique. Ajoutez à cela les malades, ceux qui sont en quarantaine, ceux que la vie quotidienne empêche de travailler parce qu'une classe ou une crèche a fermé. Quant à l'intérim, les villages de détection y ont également recours."