"La sécurité est devenue une priorité à Bruxelles", affirme Bianca Debaets

Le village compte notamment des activités où sont partagés des trucs et astuces pour rester zen dans le trafic et un slow bike challenge, un parcours à vélo où il faut rouler le plus lentement possible. "On veut aujourd'hui faire passer le message que respecter les limitations de vitesse est mieux pour tout le monde", explique Bianca Debaets. "Il y a encore trop d'accidents mortels en Région bruxelloise. Nous menons beaucoup de campagnes de sensibilisation et donnons chaque année des moyens aux zones de police pour qu'elles puissent acheter du matériel afin de contrôler la vitesse et l'alcool au volant".