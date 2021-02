La taxation kilométrique profitera aussi aux 19 communes

Si le projet de tarification kilométrique SmartMove voit le jour, cela aura des impacts sur les finances des communes bruxelloises. En effet, les 19 communes perçoivent actuellement des décimes additionnels sur la taxe de circulation régionale. En 2020, ces recettes s'élevaient à près de 11 millions d'euros. Mais SmartMove entraînerait la suppression de la taxe de circulation et, forcément, des additionnels communaux. À cette perte de revenus pour les communes s'ajoute une augmentation des charges puisque leur charroi sera également concerné par la taxation au kilomètre .

Le principe d'une compensation pour les communes est d'ores et déjà accepté par le gouvernement régional. Le ministre bruxellois des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt (DéFI), a récemment concerté Brulocalis, l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, sur la mise en place d'un système de répartition d'une partie des recettes de la future taxe SmartMove. Les 19 communes sont donc amenées à faire savoir quel système elles jugent le plus adéquat.