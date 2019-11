La taxe sur les parkings de bureaux à Bruxelles revue à la hausse

Pour mémoire, cette mesure trouve son origine dans le Code bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie (Cobrace) élaboré par l’ancienne ministre bruxelloise de l’Environnement Evelyne Huytebroeck (Ecolo). Adopté en 2014, ce texte poursuit comme objectifs la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la maîtrise de la consommation énergétique. Son volet stationnement vise à diminuer le nombre de places de parking dans les immeubles de bureaux afin de réduire l’usage de la voiture lors des déplacements domicile-travail. Le nombre maximal d’emplacements est défini par deux facteurs: la surface plancher des bureaux et l’accessibilité en transports publics. Si le seuil maximal est dépassé, trois options s’offrent au gestionnaire du parking de bureaux: la suppression des emplacements excédentaires, leur mutualisation, ou leur maintien en contrepartie du paiement d’une charge environnementale.

Réforme attendue fin 2021

Pour l’heure, la charge environnementale peut grimper jusqu’à 450€ par emplacement et par an dans les zones considérées comme étant les plus accessibles en transports publics. Ces montants seront vraisemblablement revus à la hausse dans le cadre d’une révision du Cobrace dont la finalisation est annoncée pour la fin 2021. "À ce stade, et sans les études techniques et juridiques qui seront rapidement lancées, il est prématuré d’envisager les modalités pratiques de cette révision", précise toutefois Alain Maron.