La transition au menu des Brussels Days à Paris

Premier événement du genre depuis la pandémie, les Brussels Days organisés conjointement par hub.brussels, Brussels International et visit.brussels se tiennent actuellement à Paris. Une édition d'autant plus importante qu'il s'agit notamment de valoriser le potentiel touristique bruxellois , un secteur particulièrement mis à mal par la crise sanitaire. En temps normal, les Français forment le plus grand groupe de visiteurs de notre capitale avec environ 11% des nuitées. Sur le plan économique, la France est le troisième pays d'exportation de Bruxelles, représentant environ 12% des exportations totales de biens.

Une dizaine d'années après un premier passage par Paris, il est pertinent d'avoir à nouveau fait le choix de la capitale française pour les Brussels Days, estime l'attaché économique et commercial bruxellois en poste là-bas. "Au-delà du fait qu'il s'agit d'une destination proche, ce qui facilite les déplacements, il y a toujours le fait que les sociétés parisiennes sont fortement sollicitées par tout le monde. Il faut montrer qu'il y a des choses à faire à Bruxelles et que l'on veut collaborer. Ne pas agir comme si tout était acquis", indique François de Vrije.

Son équipe accompagne chaque année environ une centaine de PME bruxelloises désireuses de conquérir le marché français. Si le covid a modifié la façon de travailler des attachés commerciaux, rendant la prospection plus laborieuse, il n'a pas refroidi les ardeurs entrepreneuriales. "Les néo-exportateurs sont souvent actifs dans l'alimentaire, le numérique, la construction et l'immobilier... C’est assez vaste. En tant que ville-région, nous avons forcément peu d'industriels et de logistique et davantage de produits de service."