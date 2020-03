La validation des compétences, "un sésame pour l'emploi"

Une quarantaine de travailleurs de l'usine Lipton de Forest, fermée en décembre, ont déjà pu faire reconnaître leurs savoir-faire et obtenir des titres de compétences. Ceux-ci ont permis à une vingtaine d'entre eux de décrocher un nouveau job.

Mais en quoi consiste ce système? Bien que de nombreux travailleurs d'Unilever aient acquis des compétences professionnelles sur leur lieu de travail, tous n'avaient pas nécessairement de diplôme ou de certificat leur permettant de les faire valoir sur le marché de l'emploi. Grâce à la validation de leurs compétences, autrement dit en passant des tests, ils ont pu démontrer leurs savoirs et savoir-faire acquis en dehors des filières de formation classique.

Tests en entreprises

Pas moins de 104 travailleurs du site d'Unilever, soit plus de 80%, ont décidé de prendre part à ces programmes lancés en décembre. Les mises en situation professionnelle, organisées sur le site même de Lipton, ont déjà permis à plus de 45 d'entre eux d'obtenir un ou plusieurs titres de compétence. "Depuis peu, nous avons développé des épreuves de validation au sein même de l'entreprise, un dispositif récent pour lequel les sociétés peuvent bénéficier d'un subside régional pour compenser les coûts d'organisation et de non-productivité du personnel mobilisé", explique le ministre bruxellois de l'Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI).