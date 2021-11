Le 3e réseau d'hôpitaux bruxellois est enfin né

Le réseau Chorus va regrouper deux hôpitaux privés et cinq publics, avec des sous-groupes gardant les identités académique, universitaire ou générale.

Chaque hôpital belge doit appartenir à un réseau clinique, c'est la règle. Depuis la fin 2019, la Wallonie a ses huit réseaux et la Flandre en a treize. Bruxelles n'en avait que deux. L'un regroupant Saint-Luc, Saint-Jean, les Cliniques de l’Europe et Saint-Pierre Ottignies. Le deuxième englobant l’UZ VUB et des hôpitaux flamands de la périphérie.

Le troisième réseau vient de voir le jour. Voici Chorus, qui réunit deux hôpitaux privés (Érasme et Chirec) et cinq publics (Saint-Pierre, Brugmann, Bordet et tout Iris Sud, c'est-à-dire Baron Lambert, Bracops, Ixelles et Molière-Longchamp).

Accouchement difficile

Pourquoi l'accouchement a-t-il été si long? "À cause de la complexité du processus et du nombre d'acteurs", témoigne Jean-Michel Hougardy, directeur général médical de l'hôpital Érasme. "Il a fallu trouver des accords pour que chacun garde son identité d'hôpital académique, universitaire ou général. Chacun devait être suffisamment bien représenté, il fallait une protection des minorités."

Trois sous-groupes sont constitués sur cette base, avec les hôpitaux généraux (Iris Sud et Chirec), les hôpitaux universitaires (Brugmann et Saint-Pierre) et les hôpitaux académiques (Érasme et Bordet).