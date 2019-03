Le CD&V veut régionaliser le rôle de capitale de Bruxelles

Dans l’esprit de beaucoup, c’est la Région bruxelloise qui est capitale de la Belgique, de l’Europe et de la Flandre. Mais il n’en est rien, c’est en fait la Ville de Bruxelles qui jouit de ce statut officiel. Une situation que le CD&V voudrait changer.

La confusion résiste au temps. Dans l’esprit de beaucoup, c’est Bruxelles, celle des 19 communes, qui est capitale de la Belgique et de l’Europe et de la Flandre. Il n’en est rien, c’est la Ville de Bruxelles, commune la plus importante de la Région qui jouit de ce statut officiel. C’est dans la loi. Une situation que le CD&V voudrait changer. Dans le cadre la campagne électorale, Bianca Debaets, tête de liste régionale, plaide pour le transfert de cette fonction de capitale de la Ville à la Région bruxelloise.