Le CPAS de Forest secoué par des accusations de faux

Cet événement va provoquer un bras de fer qui n’en finit plus de durer entre une partie du conseil de l’action sociale forestoise et sa présidence, occupée depuis 2007 par Stéphane Roberti (Ecolo). Faux et usage de faux en écriture publique, faux et usage de faux, violation de la loi sur les CPAS, falsification de décision, fausse déclaration, dissimilation de documents officiels… Voici quelques-uns des reproches fusant au sein du CPAS forestois et qui font l’objet d’au moins de quatre plaintes, indique Michael Van Vlasselaer (DéFI), conseiller de la majorité au CPAS. Miné par les querelles intestines et les dysfonctionnements, le centre, via son président Stéphane Roberti, future tête de liste Ecolo pour les communales, a fini par demander l’envoi d’un commissaire aux deux ministres de tutelle sur les CPAS, Céline Fremault (cdH) et Pascal Smet (sp.a).