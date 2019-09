Le MR bruxellois pousse à la porte de la FWB

Pousse, pousse le MR bruxellois. Relégués pour la quatrième fois dans l’opposition régionale, les libéraux bruxellois sont en train de lobbyer activement pour obtenir de leur parti un poste le plus en vue possible à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un casting définitif est annoncé pour la fin de la semaine et vu la cherté des places et la pléthore de candidats ministres, l’affaire est loin d’être dans le sac pour les bleus de Bruxelles .

La question d’une représentation bruxelloise à la Fédération n’anime pas que le MR. "Au PS aussi, cette préoccupation existe", assure un poids lourd socialiste de la capitale. Pour qui et pour quoi faire? La question restait entière mardi alors que PS, MR et Ecolo attaquaient la négociation chargée de répartir les compétences entre les partis de la majorité. On rappellera qu’en 2014, le PS avait envoyé l’Etterbeekois Rachid Madrane pour prendre le sport, l’aide à la jeunesse et les affaires bruxelloises. Le ministre sortant vient d’être désigné président du Parlement bruxellois et les noms de Caroline Désir et Fadila Laanan circulent.