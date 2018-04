Le MR ucclois en marche pour conserver sa majorité

Le bourgmestre sortant Boris Dilliès présentait hier une liste quasi complète. Dans l’ordre, il sera suivi par les échevins sortants Carine Gol-Lescot , Jonathan Biermann , Valentine Delwart , Eric Sax et Sophie François . On retrouve ensuite le libéral néerlandophone Jean-Luc Vanraes . C’est le député bruxellois Jacques Brotchi qui poussera la liste.

Si les libéraux ucclois ne peuvent plus compter sur les locomotives que furent, en 2012, Armand De Decker (emporté par le Kazakhgate) et Didier Reynders (qui a choisi de ne pas se présenter aux communales), ils se targuent d’avoir renouvelé leurs candidats à plus de 50%, en ouvrant la porte à des personnalités qui ne sont pas membres d’un parti politique. Objectif: conserver leur majorité absolue.