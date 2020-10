Le MR veut raccourcir la présidence de Georges-Louis Bouchez

Une petite phrase de notre dossier du week-end consacré au fonctionnement interne des partis francophones n'a pas échappé à Georges-Louis Bouchez. Elle évoque un accord au plus haut niveau du parti pour raccourcir de quelques mois son mandat présidentiel. On le rappelle, le Montois a été élu pour quatre ans à la tête du mouvement fin 2019. La prochaine élection présidentielle devait donc théoriquement se tenir fin novembre 2023. Dès samedi, Georges-Louis Bouchez a tenu à réaffirmer cette échéance auprès de L'Écho.

Nouvelle vérification: il s'avère que la proposition d'avancer le scrutin interne au début de 2023 a bel et bien été mise sur la table lors de la fameuse réunion de l'intergroupe parlementaire de lundi dernier. Une réunion catharsis qui faisait suite à la crise aiguë suscitée par la gestion du parti par Georges-Louis Bouchez et la dégradation de son image suite au casting ministériel qui a suivi la formation du gouvernement. C'est elle qui a institué ce groupe des 10 ténors libéraux (le G10) devant "mettre fin à l'hyperprésidence" de l'intéressé. L'idée d'avancer le scrutin interne, notamment soutenu par Willy Borsus, numéro 1 MR au gouvernement wallon, a pour but d'éloigner le scrutin présidentiel des élections de 2024 et d'ainsi éviter que des querelles intestines viennent perturber la campagne électorale.