Le PS bruxellois cherche un trésorier

Le nouveau président du PS bruxellois, Ahmed Laaouej, avait fait fait campagne aux côtés des députés bruxellois Isabelle Emmery et Martin Casier. Ceux-ci viennent d'être élus à la vice-présidence. Par contre, la fédération socialiste bruxelloise manque de bras pour certains postes...

Les délégués des sections bruxelloises du PS ont élu mercredi soir Isabelle Emmery et Martin Casier à la vice-présidence de la fédération bruxelloise du parti, avec respectivement 75% et 77% des voix exprimées. Ils étaient les seuls candidats à la vice-présidence.

Dans une lettre adressée mardi aux militants, Catherine Moureaux et Karine Lalieux, qui faisaient équipe avec Rachid Madrane en vue de l'élection à la présidence - et en ce qui les concerne à la vice-présidence - avaient signifié qu'elles n'étaient plus candidates.