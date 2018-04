Le PS pour un plan national signé SNCB, Stib, TEC et De Lijn

C’est une évidence, la mobilité à Bruxelles souffre plus que jamais de l’éclatement des compétences politiques au niveau des différentes entités du pays. Le train au Fédéral, les trams et les métros aux Régions, la fiscalité automobile entre les deux. Résultat: l’absence patente d’une stratégie nationale concertée pour faire en sorte de désengorger la capitale . Les oppositions partisanes n’arrangeant rien à l’affaire. Sans perspective de changement à court terme, le PS de Bruxelles propose de sortir de l’ornière politicienne en mobilisant les entreprises publiques concernées.

"C’est un appel, on devrait charger les CEO de la SNCB de la Stib, de De Lijn et du TEC de rédiger un plan national de mobilité intégrée, avance Ridouane Chahid, chef de groupe adjoint du PS au Parlement bruxellois. Il doit être possible de faire cela d’ici 2019 pour que les prochains gouvernements disposent dès leur installation d’une feuille de route. Lutter contre la congestion automobile est un combat commun que nous avons avec les autres régions et le Fédéral." à un débat idéologique entre partis, il propose donc de substituer un procédé pragmatique axé sur l’expertise des acteurs.