Le PS recale un projet de biométhanisation à Bruxelles

Malgré une récente étude de faisabilité, le PS reste résolument contre un centre de biométhanisation. Ecolo, DéFI et le cdH y sont favorables.

Sur une base volontaire, les Bruxellois peuvent trier leurs déchets organiques depuis la généralisation de la collecte des sacs orange, en 2017. Afin d’être valorisés, les fruits et légumes périmés, les épluchures et autres restes alimentaires récoltés par l’Agence Bruxelles Propreté (ABP) sont pour l’heure acheminés dans une installation de biométhanisation à Ypres. Inscrite dans l’accord de majorité 2014-2019, la création d’un centre de biométhanisation en terres bruxelloises fait du surplace.

La possibilité de construire un tel centre en partenariat public-privé avait été une première fois écartée par le gouvernement bruxellois en 2016. À l’époque, il avait été jugé indispensable de connaître précisément la quantité de déchets pouvant être valorisés par biométhanisation avant de se lancer dans l’aventure. Une étude relative à l’opportunité économique, sociale et environnementale d’une usine de biométhanisation avait donc été commandée. Arrivée sur la table du gouvernement peu avant les élections, l’étude en question n’a pas débouché sur la sélection de l’un des scénarios proposés.

La collecte sélective des biodéchets sera rendue obligatoire par l’Europe avant le 31 décembre 2023.

Coordonnée par le laboratoire Louise (ULB), l’étude de faisabilité estime le gisement total des biodéchets produits à Bruxelles à quelque 165.000 tonnes par an, dont le potentiel collectable serait compris entre 25.000 et 50.000 tonnes de déchets alimentaires, auxquels s’ajoutent 20.000 tonnes de déchets verts. Partant du principe que les habitudes de tri des déchets alimentaires ne sont pas encore ancrées dans la capitale, l’étude s’est basée sur un gisement à traiter de 50.000 tonnes par an de biodéchets pour analyser deux scénarios en biométhanisation alliant gestion des déchets et production d’énergie et un scénario de compostage.

On vous passe les détails sur les espaces au sol requis, le personnel nécessaire, les avantages et les facteurs de risques ainsi que la production d’énergie renouvelable prévue pour les trois options. Dans sa note au gouvernement, la ministre bruxelloise de l’Environnement Céline Fremault (cdH) fait valoir que le traitement des biodéchets est appliqué dans le principe de l’autosuffisance et de manière cohérente avec l’économie circulaire pour chaque scénario. "Par ce principe, la Région garde la maîtrise de la capacité et du coût de traitement, évite des transports transfrontaliers de déchets qui eux-mêmes ont un coût économique, environnemental et logistique, et elle assure son autosuffisance en compost de qualité."

16 sites potentiels identifiés

Contacté, le cabinet de la secrétaire d’État bruxelloise Fadila Laanan (PS) en charge du traitement des déchets affirme que les conditions ne sont actuellement pas réunies pour investir dans ce projet évalué par ses soins à 35 millions d’euros. Selon la socialiste, les collectes actuelles de déchets organiques (8.000 tonnes) et de déchets verts (17.000) ne permettraient pas au centre de biométhanisation de fonctionner à plein régime. Autres freins évoqués: une production d’énergie renouvelable trop faible; la difficulté de trouver un terrain et les nuisances occasionnées. "Nous n’avons pas voulu prendre une décision qui engagerait le prochain gouvernement alors que nous sommes en fin de législature", conclut-elle.

L’argument selon lequel les tonnages seront insuffisants est étonnant car la collecte sélective des biodéchets sera de toute manière rendue obligatoire par une directive européenne avant le 31 décembre 2023. Quant aux nuisances sonores et olfactives, elles sont relativisées par l’étude de faisabilité qui a également identifié 16 lieux d’implantation potentiels pour une unité de biométhanisation en Région bruxelloise. Les réticences du parti socialiste suscitent dès lors des interrogations. Alors que la secrétaire d’État a récemment décidé unilatéralement de racheter les parts de Suez dans l’incinérateur de déchets, sa volonté est-elle de préserver celui-ci de la concurrence de nouvelles infrastructures? Une posture qui privilégierait des intérêts industriels aux objectifs environnementaux.