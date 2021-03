Le Parlement bruxellois lance un outil de participation citoyenne

La plateforme démocratie.brussels rend le Parlement plus accessible aux citoyens et leur permet de prendre part à diverses actions au sein de la Région.

Les habitants de la capitale ont désormais à leur disposition une plateforme baptisée democratie.brussels . Le site va leur faciliter l'accès aux processus de participation mis en place par le Parlement bruxellois, à savoir les pétitions et les innovantes commissions délibératives ouvertes à la population.

"Nous constatons qu'il est nécessaire de revivifier la démocratie. Il faut rendre le Parlement plus accessible aux citoyens et impliquer davantage ceux-ci dans le fonctionnement de la démocratie bruxelloise. La plateforme democratie.brussels est un outil qui vient soutenir les nouvelles formules de participation que nous avons mises en place", ont affirmé mercredi le président du Parlement bruxellois Rachid Madrane (PS) et la présidente du parlement francophone bruxellois, Magali Plovie (Ecolo), présentant ce nouvel outil à la presse.