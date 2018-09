Le Passage du Nord retrouve son lustre d'antan

En mars 2017, le Passage du Nord, qui relie rue Neuve et boulevard Adolphe Max, a lancé la rénovation de ses façades intérieures supérieures, de ses verrières et de l’éclairage. Aujourd’hui s’achève la dernière grande étape du lifting, entamé il y a 16 ans, de cet ensemble classé.

La seule trace subsistant du musée sont les deux inscriptions "Musée du Nord" sur la façade côté Adolphe Max. Parmi les maîtres d’œuvre, on citera In Between Architecture et Thierry Colonius, l’artiste décorateur qui a réalisé les enseignes à l’ancienne.