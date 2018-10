Le Plan Canal à Molenbeek? Catherine Moureaux n'en veut plus

"Le Plan Canal est un mauvais plan" , a déclaré Catherine Moureaux (PS), nouvelle bourgmestre de Molenbeek, au Laatste Nieuws. "Nous n'avons pas besoin de plus de policiers, nous avons besoin d'humanité pour empêcher les jeunes de se radicaliser, et tout ce plan ne coûte que de l'argent", ajoute-t-elle.

En 2016, suite aux attentats de Paris et de Bruxelles, le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon (N-VA) a initié le Plan du Canal, avec plus de policiers dans les rues et plus de contrôles dans les maisons (17.417 en 2017) dans huit communes, dont Molenbeek.

Pour Catherine Moureaux, "les politiciens - Charles Michel et Jan Jambon en premier - cherchaient un bouc émissaire. C'est devenu mon père. Molenbeek a servi de propagande à la N-VA. Le déploiement de la police a changé: nous n'avons plus assez de policiers locaux et personne ne s'occupe de la sécurité routière, ce qui n'est pas une bonne chose". La socialiste ajoute que "Molenbeek n'a pas besoin d'un Plan Canal, mais d'un plan socio-économique. Certaines personnes doivent attendre six mois pour s'inscrire dans la commune et désormais, les CV indiquant le code postal 1080 finissent dans la corbeille des employeurs. Cela doit changer. Comment? Je ne sais pas encore."