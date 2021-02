Le Procureur du Roi de Bruxelles démissionne

À trois ans du terme de son second mandat, le Procureur du Roi de Bruxelles, Jean-Marc Meilleur, a décidé de rendre la toge pour rejoindre l’agence de communication Gosselin & de Walque, créée il y a bientôt deux ans par Ermeline Gosselin et Guillaume de Walque, deux anciens communicants du PS

"La base, c’est la liberté et là, je m’apprête à retrouver une grande liberté" s’amuse Jean-Marc Meilleur qui nous reçoit dans son bureau avec vue imprenable sur le Palais de Justice. Après sept ans passés à la tête du parquet de Bruxelles – le plus grand du pays –, l’homme s’apprête à tirer sa révérence. "Ce n’est pas un parquet facile à diriger, il y a beaucoup de demandes, de nombreuses sollicitations, mais je pars serein et fier du travail accompli. Je ne pars pas comme un voleur avec des cadavres dans le placard", nous explique le futur ex-Procureur du Roi de Bruxelles.

Ce départ annoncé à ses équipes mercredi après-midi est le fruit d’un long processus de réflexion dont le principal intéressé ne s’est jamais vraiment caché. Il y a quelques années, à l’occasion d’une interview, quand on lui demandait où il se verrait dans dix ans, il n’excluait pas de quitter la magistrature, en fonction des opportunités qui pourraient se présenter. Et cette opportunité s’est présentée il y a quelques mois. "Ce départ est avant tout le résultat d’une rencontre avec une connexion au moment opportun", nous explique Jean-Marc Meilleur.

Et ce dernier d’insister. Ce départ est un choix positif, le fruit d’une longue réflexion. "Je ne pars pas par dépit, mon idéal de Justice est intact, mais je veux l’appliquer d’une autre manière." Il le reconnaît, être Procureur du Roi de Bruxelles a été un véritable défi, mais il lui en faut de nouveaux. C’est cette envie de nouveaux horizons qui l’a guidé dans cette nouvelle aventure à venir. "On n’a qu’une seule vie et, à mon sens, plusieurs vies professionnelles, c’est cela qui est enrichissant".

Après avoir pesé le pour et le contre, discuté avec des proches ou avec des gens ayant eu le même genré d’expérience, Jean-Marc Meilleur a pris sa décision. "Finalement, ce qui m’a décidé, ce sont les tripes. Quand on a quelque chose qui bouge dans le ventre, il faut l’écouter", précise-t-il encore.

Stratégie et communication

Conscient d’avoir connu un métier extraordinaire, il partira sans regrets. "J’ai pris beaucoup de plaisir et je pense avoir apporté des choses, mais il faut partir avant qu’il ne soit trop tard. J’ai un tempérament d’urgentiste, je vais continuer à l’appliquer avec d’autres personnes", ajoute le Procureur du Roi de Bruxelles. Celui-ci deviendra associé de l’agence de communication à partir du 1er avril. À partir de ce moment, c’est Tim De Wolf, l’adjoint de Jean-Marc Meilleur, qui prendra le relais ad interim.

Le cabinet Gosselin et De Walque axe ses activités sur la stratégie et la communication. "J’ai un profil qui va dans les deux sens", explique Jean-Marc Meilleur. Concernant la stratégie, il pourra s’appuyer sur son expérience à la tête du plus grand parquet de Belgique. En outre, alors qu’il a été porte-parole du parquet de 2004 à 2014, il voit la communication comme un fil rouge de sa carrière. Et s’il pouvait mettre son expérience dans le public au service du privé, il en serait le premier ravi, convaincu qu’il est possible de créer des ponts entre public et privé.

"Pour moi, tout est toujours ouvert, il n’y a pas de certitude. Aujourd’hui, c’est ceci, demain, cela pourrait être autre chose. Mais, en attendant, je me concentre sur ce que je veux faire maintenant", conclut Jean-Marc Meilleur, impatient d’entamer ce nouveau chapitre.