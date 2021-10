Le SOS de Brussels Expo à la Région et au Fédéral

Dans l'après-midi, Denis Delforge doit exposer à son personnel le plan de restructuration qu'il a échafaudé pour tenter de sortir de l'ornière. 10 emplois vont disparaître et 10 millions d'euros sont à trouver en urgence. Voilà pour le court-terme. Mais le CEO de Brussels Expo (BE) doit aussi tracer un nouvel horizon pour son organisation, qui évolue dans un secteur en pleine mutation. Le temps presse: Denis Delforge lance dès lors un appel à tous les niveaux de pouvoir .

"Avant le covid, Brussels Expo était rentable. Nous n'avions d'ailleurs jamais fait appel à aucun subside", entame-t-il. La donne a changé. "Notre chiffre d'affaires est passé de 50 millions à zéro du jour au lendemain. Et nous avons dû investir 3 millions d'euros pour nous mettre aux normes covid (ventilation, stocks de distributeurs de gel, masques, etc.)" Il tient à faire part de son "empathie pour le personnel", qui s'est dépensé "sans compter", malgré tout.

Un tiers des bâtiments en moins

Comment survivre encore à plusieurs années de vaches maigres, alors que les finances sont déjà dans le rouge? Denis Delforge veut voir dans cette crise "une opportunité". "Le covid a accéléré la nécessité de faire une transition." Deux axes principaux se dégagent du plan stratégique qu'il propose comme bouée de sauvetage: un repositionnement sur le marché et une rénovation des infrastructures . Il y ajoute l'amélioration de l'accessibilité et de la durabilité du site.

Le CEO le confirme: il est prévu de laisser tomber un tiers environ des 120.000 mètres carré de surfaces exploitées aujourd'hui. "Le secteur s'oriente vers des événements axés sur la qualité du service, moins sur la quantité" et les opérateurs doivent offrir des infrastructures "plus flexibles". "Aujourd'hui, les grandes manifestations internationales réunissent à la fois l'aspect congrès/conférences et l'aspect exposition, on appelle ça le 'confex'." Ce repositionnement de Brussels Expo aurait des retombées importantes, affirme le CEO: "Un congressiste dépense en moyenne 300 à 400 euros par jour. Avec notre projet, on estime à 3,6 milliards d'euros les dépenses additionnelles de ce public sur cinq ans, avec la création de 55.000 emplois, dont 36.000 à Bruxelles, à la clé. En termes de recettes directes (fiscales), on estime les retombées à 1 milliard sur 5 ans."