Le Samusocial se constitue partie civile contre Peraïta et Mayeur

Pourquoi ce revirement? Parce que l’ASBL Samusocial s’est constituée partie civile, au printemps dernier, contre Pascale Peraïta et ses anciens administrateurs, parmi lesquels l’ex-bourgmestre Yvan Mayeur. Cette constitution de partie civile s’ajoute au dossier ouvert d’initiative au cabinet de la juge d’instruction Laurence Heusghem et élargit les faits reprochés et sommes réclamées à Pascale Peraita.