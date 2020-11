Le bois de la Cambre totalement rouvert aux voitures début décembre

Bruxelles et Uccle n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le plan de circulation du bois de la Cambre. Philippe Close déplore un retour en arrière et dit n'avoir "pas d'autre choix" que de réautoriser la voiture partout dans le bois.

La Ville de Bruxelles a proposé d'ouvrir le tronçon entre la Drève de Lorraine et l'avenue du Brésil pendant deux heures tous les matins . Une proposition inacceptable pour Uccle, qui a demandé l'ouverture de tout l'axe ouest du bois , de l'avenue Louise à la chaussée de la Hulpe.

"Ça ne va pas dans le sens de l'histoire, le MR fait une erreur historique, mais je me battrai pour, à terme, que le bois ait une fonction récréative."

Faut d'accord, début décembre, le b ois de la Cambre retrouvera son plan de circulation d'avant le 19 mars, à savoir un accès total à la voiture, en semaine. "Ça ne va pas dans le sens de l'histoire, explique le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), le MR fait une erreur historique, mais je me battrai pour, à terme, que le bois ait une fonction récréative."

"On est vraiment devant un enfant qui n'a pas ce qu'il veut et qui casse son jouet."

Une explication qui fait bondir le bourgmestre d'Uccle, Boris Dilliès (MR). "Ce n'est pas du tout ce que nous demandons! Nous demandons, au moins, la réouverture, en permanence, de 300 mètres de voirie, entre la drève de Lorraine et l'avenue du Brésil", explique le libéral. "On est vraiment devant un enfant qui n'a pas ce qu'il veut et qui casse son jouet", déplore-t-il.