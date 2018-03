Le bras de fer Smet/taxis va bloquer Bruxelles

Rien ne va plus entre la Fédération belge des taxis et le ministre bruxellois de la Mobilité. Ce mardi, une nouvelle action de protestation devrait sérieusement perturber le trafic routier à Bruxelles. Les taxis réclament ni plus ni moins que la démission de Pascal Smet (sp.a) qui "n’est plus un interlocuteur", selon Sam Bouchal, porte-parole de la fédération à laquelle 490 entreprises pour 12.000 chauffeurs de taxi sont affiliées, indique-t-il à L’Echo.