Le cas Vanraes réglé, l'ex-SRIB se cherchera un numéro deux

Exit donc la piste d’un renouvellement en catimini – " même s’il pourra évidemment candidater ", pointe un observateur. Comme certains l’auraient vu d’un bon œil, chez une certaine frange des libéraux flamands. Non, l’exécutif a tranché. Et signe ici un acte de bonne gouvernance, point important repris d’ailleurs dans sa déclaration de politique régionale.

Ingrédients de discorde

Certains auguraient d’une possible première lutte entre familles politiques de la coalition, Ecolo et Open Vld en tête.

Pourtant, certains auguraient d’une possible première lutte entre familles politiques de la coalition, Ecolo et Open Vld en tête. Après tout, les ingrédients étaient réunis. En 2017 déjà, la rémunération du concerné avait fait jaser. Nos confrères du Soir révélaient à l’époque que le quartet à la tête de la SRIB se partageait environ un million d’euros de rémunérations brutes, assorties d’avantages de toute nature, pour des prestations "pas toujours très claires", rappelait encore mardi le quotidien. Et ce, dans le cas de Vanraes, en plus du cumul d’une fonction de président (Open Vld) du CPAS d’Uccle, où il avait finalement remis sa démission en juin 2017.