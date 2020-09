Le cdH bruxellois perd un poids-lourd: Bertin Mampaka passe au MR

Bertin Mampaka, 3e en termes de voix de préférence en 2019 (2.929 voix) pour le cdH, derrière Céline Frémault et Pierre Kompany, passe au MR. Outre la Région, il siège actuellement à la Ville et à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Bref, c'est un poids-lourd du parti humaniste qui, après 25 ans passés au PSC/cdH, s'en va. Fort de sa popularité et de son expérience, Bertin Mampaka constitue une belle prise pour le MR , à la recherche de gros faiseurs de voix et de diversité pour reprendre des couleurs dans la capitale.

Rappelons en effet que les réformateurs sont absents de la majorité régionale depuis 2004 et qu'à la Ville, ils ont été évincé de la majorité à l'issue du dernier scrutin communal.

Pourquoi ce transfert? "Le cdH est en pleine réflexion sur son avenir. La dynamique actuelle du MR me laisse penser que ma voix sera mieux entendue", explique-t-il, louant le nouveau président du parti Georges-Louis Bouchez et les nouveaux chefs de file bruxellois du MR, Alexia Bertrand et David Leisterh.