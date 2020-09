Le chômage augmente de 2,1% à Bruxelles

Le chômage croît en Région bruxelloise. Fin août, la Région comptait 90.927 chercheurs d'emploi, soit 1.865 personnes supplémentaires par rapport au mois d'août 2019, ce qui représente une hausse de 2.1% en un an et une augmentation mensuelle de 3.299 personnes (+3.8%). "Il s’agit de la première augmentation annuelle significative en Région bruxelloise depuis le début de la crise sanitaire", souligne Actiris dans son communiqué. Le taux de chômage à Bruxelles est quant à lui de 16%. En août 2019, il était de 15.8%. Pendant le mois d'août, Actiris a reçu 2.482 offres d'emploi. Par rapport à l'année dernière, le volume d'offres d'emploi ne diminue donc que de 2.5%. C'est aussi une augmentation de 48% par rapport au mois d'avril. Si les chiffres du chômage n'augmentent pas plus significativement, c'est grâce au chômage temporaire, auquel beaucoup d'entreprises ont eu recourt pour faire face à l'arrêt de leurs activités suite à la crise sanitaire, précise Actiris.

Les jeunes fortement touchés

Ce sont les jeunes qui restent les plus fortement touchés par la crise sanitaire. Ils enregistrent la plus forte hausse de chômage ce mois-ci (+18.8%). En juillet, ils étaient 8.140 chercheurs d'emploi, soit 1.169 de plus que l'année précédente (+16.8%). À Bruxelles, 9.666 personnes de moins de 25 ans sont inscrits en tant que chercheurs d'emploi, soit 1.534 de plus qu'en août 2019. Une tendance qui se poursuit depuis le mois d'avril.