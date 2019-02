Le chômage recule de 2,1% à Bruxelles

Ces 89.960 demandeurs d’emploi représentent 16% de la population active à Bruxelles. À l’heure du bilan de janvier 2019 , Actiris souligne une baisse pour le 51e mois consécutif, établissant (forcément) un nouveau record. L’office de l’emploi bruxellois attire plus spécialement l’attention sur la population des moins de 25 ans. Ils seraient 9.317 à la recherche d'un emploi, soit un taux de 24,3% des moins de 25 ans bruxellois. Il faudrait retourner à 1990 pour trouver un nombre aussi bas (ils étaient alors 9.150), toujours selon Actiris. À noter aussi que les moins de 25 ans sont davantage demandeurs d’ aide du CPAS , avec un taux de 22,3% (8,3 points au-dessus de la moyenne). Parmi les jeunes demandeurs d’emploi, 70,5 % sont inscrits dans leur première année de chômage. Seuls 13,1% entament leur seconde année. La plus grande disparité se marque entre les niveaux d’études . Un peu plus de la moitié connait un niveau de formation faible (53,9%). Le chiffre tombe à 6,9% pour les diplômés de l’enseignement supérieur.

Les 50 et plus davantage concernés

À noter l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi âgés de 50 et plus. On en comptait 23.678 en janvier 2019, soit une hausse de 2,6% par rapport à l’année précédente. L’office bruxellois explique cette hausse par un changement de la législation qui oblige les plus âgés à rester disponibles plus longtemps sur le marché de l’emploi.