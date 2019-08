"Le clivage Michel/Reynders est révolu" (Alexia Bertrand, députée bruxelloise MR)

Ça grenouille pas mal au MR de Bruxelles depuis que Didier Reynders est candidat commissaire européen.

La relève libérale de la capitale doit se trouver un nouveau leader et voici que semblent déjà s’opposer deux ambitions. Le bourgmestre d’Uccle, Boris Dilliès, plutôt proche de Charles Michel, ne cache pas ses intentions: il brigue la présidence du MR bruxellois qui sera sans doute laissée vacante par Didier Reynders. Mais au Parlement bruxellois, un petit groupe de nouveaux députés est en train de se fédérer afin de, lui aussi, présenter un projet. Il est notamment porté par Alexia Bertrand, ancienne cheffe de cabinet de Didier Reynders et fille de Luc Bertrand, poids lourd de l’économie belge. Forte du soutien de parlementaires régionaux de la nouvelle génération comme David Weytsman et David Leisterh, mais aussi de mandataires locaux dont Stéphane Obeid, spécialiste mobilité du MR de Bruxelles, elle lance un appel à l’ensemble des libéraux dans la perspective du renouvellement des instances, toujours prévu avant la fin de l’année.

L’Echo l’a rencontrée dans une brasserie de l’avenue de Tervuren. La jeune femme est du genre cash, on entre donc directement dans le vif du sujet en lui demandant si elle vise la succession de Didier Reynders à la présidence du MR bruxellois. "Mon ambition c’est surtout qu’on parle d’un projet pour le MR bruxellois et qu’on initie un dialogue avec les militants, dit-elle. Il nous faut un projet pour les cinq prochaines années à venir et qu’au prochain tour, le MR revienne dans la majorité à la Région bruxelloise. Cela se fera avec toute une équipe motivée au départ du groupe qui a lancé le projet ‘Bruxelles 2030’ pendant la campagne et qui développe un libéralisme urbain qui prend à bras-le-corps les défis écologiques, de l’emploi, de l’économie, du social."

Comment expliquer ces 15 ans d’opposition pour un grand parti comme le MR? On lui demande d’identifier trois ou quatre causes de cette relégation qui s’est répétée au lendemain des élections du 26 mai. "On a constaté que, quand le MR n’est pas le premier parti, on cherche systématiquement à le contourner. Il y a une tendance à vouloir travailler sans nous, on l’a ressenti très fort durant la campagne. Quatre partis se présentaient comme partis de gauche, le MR est un parti de centre droit. Certains se revendiquent centristes mais ce n’est pas ce qu’on a vécu pendant la campagne. Cela crée une affinité entre partis de gauche. Deuxième cause, le MR a pris ses responsabilités au fédéral dans un contexte difficile. On a été celui contre qui l’opposition est menée. Une habitude s’est installée à Bruxelles, et l’accord du nouveau gouvernement (PS, Ecolo, DéFi, Groen, Open Vld, sp.a, NDLR) le montre. Il est dans la poursuite de la politique de ces dernières années. C’est plus confortable."

D’accord mais n’y a-t-il pas une responsabilité du MR dans cet isolement structurel? "On va investir du temps pour retisser du lien avec les autres partis. Je ne pense pas pour autant que cela a été négligé ces dernières années. Les liens ne sont pas mauvais avec les uns et les autres, mais il faut créer des ponts. Trouver des terrains d’entente. Quand on passe 5 ans à taper sur un gouvernement MR-N-VA, c’est très compliqué ensuite d’expliquer à ses militants qu’on va se mettre avec ce parti-là. Cela a clairement joué dans les autres partis. On a été victime d’avoir pris nos responsabilités en 2014 en montant comme seul parti francophone au fédéral. Les partis forgent une opinion publique. Les mots ne sont pas anodins. C’est pour cela qu’on se retrouve dans une situation si compliquée au fédéral." Et elle ajoute: "Mon appel lancé à tous les militants du MR, cela doit être un projet collectif, pas une question de personnes."

Deux projets en lice

On place tout de même les ambitions de Boris Dilliès qui veut jouer un rôle moteur dans le redéploiement du MR à Bruxelles. La concurrence est visible d’autant qu’en radio cette semaine, Alexia Bertrand a indiqué qu’il y aurait sans doute deux projets en lice pour l’élection interne. Pas de risque de division? "Peut-être que nous allons arriver ensemble avec le même projet, il faut que ce dialogue ait lieu, tout le monde peut y participer. Je ne connais pas encore le projet de Boris mais je suis sûr qu’il va en voir un." On demande si elle est prête à le soutenir si ce projet est bon. "Pourquoi pas? Tout à fait. Ce qu’il faut c’est quelque chose de mobilisateur et que la voix des députés bruxellois porte. Ce projet concerne toutes les communes et incarne toutes les sensibilités du MR."

"Soutenir le projet de Boris Dilliès, pourquoi pas?"

Il n’y aurait plus de clivages entre les clans Reynders et Michel? "C’est quelque chose qui est révolu, dit-elle. La jeune génération qui émerge constitue une opportunité extraordinaire. On regrette bien sûr le départ de deux pointures libérales comme Charles Michel et Didier Reynders mais c’est un fait qu’il faut transformer en opportunité pour enfin peser sur les choix de gestion à Bruxelles. L’idée est de recréer des liens avec les piliers libéraux, les syndicats, les associations, les acteurs citoyens du libéralisme. L’heure est au rassemblement. Je ne sens pas ce climat de division au parti. Ce n’est la volonté de personne de revivre les moments difficiles du passé."

Le parti a désigné Françoise Schepmans, ex-bourgmestre de Molenbeek, comme cheffe de groupe MR au Parlement bruxellois. Doit-elle laisser sa place à la jeune génération? "La jeunesse n’est pas une question d’âge mais d’idées. On a besoin de quelqu’un comme Françoise Schepmans qui incarne une réussite du MR à Molenbeek. On a besoin de son expérience pour la transposer dans d’autres communes. On verra comment le groupe va se redéployer. Le président nous a dit que les désignations étaient provisoires."

Il est temps d’aborder la question de l’érosion de l’électorat MR. Avec un électorat de classes moyennes qui se déplace vers Ecolo. "Dans certaines communes comme Woluwe-Saint-Pierre, ce n’est pas le cas, analyse Alexia Bertrand. Dans d’autres, il y a eu un passage de voix vers Ecolo. Nous devons donc montrer que notre projet de transition écologique est plus efficace que celui d’Ecolo. Je n’ai rien vu d’ambitieux ou d’audacieux dans l’accord du gouvernement Vervoort III. On est dans les mêmes plans que le gouvernement précédent. En termes de qualité de l’air, il n’y a quasiment rien. En termes de réduction des gaz à effet de serre, le gouvernement précédent, sans Ecolo, semblait plus ambitieux. C’est interpellant. Si au moins sur les autres aspects, on avait un projet concret et chiffré, cela me rassurerait. Mais je ne vois pas de priorisation en matière de rénovation du bâti, alors que 70% des émissions de CO2 viennent du chauffage des bâtiments."

OK, mais quel est le projet libéral en matière environnementale? "Il y a un mot qui est absent de cet accord: le partenariat public privé. On ne mènera à bien la transition écologique qu’en faisant des entreprises des acteurs clés de cette transition. Que ce soit pour la rénovation du bâti, la mobilité, l’emploi, on a besoin du secteur privé. On doit imaginer des mécanismes de prêts à taux zéro. Que des privés rachètent du bâti, le rénovent de manière tout à fait conforme aux normes environnementales et puissent les revendre sans que les droits d’enregistrement soient payés deux fois par exemple."

Le mauvais message d’Elke Van den Brandt

Quid de la taxation kilométrique qui a déjà fait l’objet d’une sortie polémique de la nouvelle ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen). "Le problème c’est que le message qui est passé est que Bruxelles avancerait sans les autres Régions. Ce n’est pas la bonne façon de se mettre autour de la table avec des partenaires. Alors qu’on essaye de constituer un gouvernement fédéral dans une situation difficile pour la Belgique, ce n’est peut-être pas le bon message à délivrer. La Wallonie et la Flandre ont tout de suite eu des réactions protectionnistes que l’on peut comprendre. Braquer les partenaires avec une sortie aussi forte, ce n’est pas la bonne méthode. La taxation kilométrique intelligente pose la question de la taxation en général, c’est à se demander si on cherche des recettes pour financer d’autres projets parce qu’on est dans une situation budgétaire catastrophique." Développement: "A politique inchangée, la dette augmente et le déficit se creuse. Or il n’y a dans l’accord de gouvernement bruxellois pas de vision claire sur comment le transport public sera budgetté, par exemple."

On réplique que le principe énoncé par la ministre Groen est assez clair: on baisse la taxe de circulation pour introduire une part modulable. Il est donc possible de ne pas augmenter la taxation. "Ce serait une excellente idée si nous habitions sur une île, répond Alexia Bertrand. Bruxelles est un territoire enclavé dans une autre Région. Et ce qu’on veut éviter, c’est que les entreprises se délocalisent en périphérie." N’est-ce pas un argument dépassé? "Non, il suffit de regarder les chiffres: plus de 3.000 entreprises ont quitté la RBC l’an dernier." En raison des embouteillages, place-t-on. "Bien sûr, mais il ne faut pas imaginer que des entreprises qui ont des plans financiers serrés ne vont pas prendre en compte des taxations supplémentaires. Il y a des villes où personnes ne prendrait sa voiture parce qu’il y a une vraie offre de transport en commun. Nous ne comprenons pas pourquoi il n’y a pas de vraie vision sur l’offre de transport en commun avec un timing précis." Elle ajoute que le MR n’est pas hostile à la taxation intelligente mais qu’il faut tenir compte des ménages qui ont encore besoin de leur véhicule et des indépendants qui se déplacent à travers la ville pour travailler.

On demande quelle devrait être la réaction de Bruxelles si, comme lors de la législature précédente, les autres Régions ne veulent pas s’inscrire dans une fiscalité automobile intelligente. Elle hésite. "Je ne suis pas sûre que ce soit le sujet où il faille aller en pointe et isoler Bruxelles."