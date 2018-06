Le club Grand Place, ambassadeur de Bruxelles

Ras le bol du Brussels bashing. C’est ainsi que Paul Grosjean a lancé son appel à la création du club Grand Place. Avec un certain succès puisque plus de 50 personnalités de divers horizons ont déjà signé la charte de cette nouvelle initiative qui se veut positive pour l’image de Bruxelles en Belgique et à l’étranger. Mais attention, préviennent Paul Grosjean et son partenaire François Didisheim, responsables du magazine Lobby, il ne s’agit pas d’un nouveau cercle d’affaires, mais bien d’un mouvement visant à fédérer les énergies positives pour valoriser les atouts la capitale.