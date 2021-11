Le complexe bruxellois qui héberge le SPF Emploi bientôt rasé?

À peine bouclée l’enquête publique cadrant le Plan d’aménagement directeur sur le quartier du Midi (PAD Midi), les associations citoyennes remontent au créneau. Et relèvent notamment que les bureaux actuels du SPF Emploi passent à la casse.

L'enquête publique sur le projet de PAD Midi, cadré par perspective.brussels et porté par le gouvernement régional, qui l’a déjà approuvé en 1ère lecture en mai dernier, se clôturait hier. Et les associations citoyennes bruxelloises, réunies sous la coupole du collectif Midi Moins Une!, n’ont pas tardé à remettre une salve nourrie sur ce plan directeur stratégique qui, selon elles, est un contre-exemple de ce que devrait être la ville demain: minéralisation à outrance, absence de services à la population, destruction massive du tissu résidentiel existant (4 ilots) pour reconstruire en hauteur 300.000 m2 de bureaux et 200.000 m2 de logements neufs (35%) inaccessibles aux moins fortunés, etc.

Vue en plein écran Juste à côté de la vieille tour des Pensions, on notera en rouge sa future voisine, qui culminera, elle aussi, à 150 mètres de haut. ©IEB, 2021

"À plusieurs endroits, le PAD Midi autorise des hauteurs allant de 100 à 150 mètres de haut." Claire Scohier Inter-Environnement Bruxelles

"À plusieurs endroits, le PAD Midi autorise des hauteurs allant de 100 à 150 mètres de haut. Il en résulte que des espaces publics et d'habitations se retrouveront à l'ombre, soumis à des tourbillons de vent, et de nombreuses vues seront durablement bouchées. Les nouvelles barres et tours envisagées s'imposeront de manière chaotique dans le paysage de la vallée de la Senne. C’est un non-sens urbanistique!", s’insurge Claire Scohier (IEB).

Celle-ci relève au passage un autre élément qui fait bondir les associations: outre le fait que le plan régional directeur minéralisera 90% de la zone urbaine concernée, il programme de raser purement et simplement l’actuelle barre de bureaux revêtue de tuiles orange qui fait face à la gare et abrite notamment les services du SPF Emploi. Or, relève Claire Scohier, cette barre de bureaux et de commerces a 20 ans à peine.

Vue en plein écran Le complexe Eurostation du Midi, à peine ouvert en 2003. ©Eurostation

En pleine COP26, cette mise à blanc généralisée passe plutôt mal: "La reconversion planifiée s'opère par la démolition de près de 300.000 m2 de bureaux. Or les opérations de démolition-reconstruction sont énergivores et en totale contradiction avec toute ambition écologique et de réduction de l'impact sur le climat. Le plan planifie l'obsolescence du bâti bruxellois sans qu'aucune étude n'analyse un scénario de rénovation possible", insiste Claire Scohier.

300.000 mètres carrés C'est la superficie de bureaux qui devrait être prochainement rasée dans le quartier bordant la gare du Midi.

Pour le collectif Midi Moins Une! (ARAU/BRAL/Codes/IEB/CRU), la version actuelle du PAD Midi est une clé-sur-porte "pour valoriser au mieux le foncier des gros acteurs immobiliers privés ou semi-publics en leur autorisant à faire s'envoler les hauteurs des constructions et à ne produire que du logement privé inaccessible". Quant aux aspects positifs du plan, liés essentiellement à l'amélioration des espaces publics bordant la gare, ils seraient pratiquement annulés par les effets négatifs liés à la densité, à la hauteur autorisée des bâtiments et à l'augmentation importante des déplacements routiers engendrés par le programme prévu.

On notera encore que sur base des recommandations émises par le rapport d'incidences environnementales (RIE), la densité de l'îlot Tintin sera revue à la baisse. Non loin de là, juste à côté de la tour des Pensions qui culmine depuis plus d'un demi-siècle à 150 mètres de haut, le projet de la tour Victor, porté depuis près de 15 ans par un partenariat entre Atenor et BPI (ImmoAnge), sera à nouveau revu et rebaptisé Move'Hub.

"D’un point de vue architectural, qualitatif et économique, on ne pouvait pas postuler une émergence avec moins de 70.000 m2 de bureaux à cet endroit. Mais on reste dans une logique de dialogue avec le politique, avec un nouveau projet qui s’inscrit dans le volume prescrit", commentait en mai dernier le CEO d'Atenor Stéphan Sonneville.

Le programme, suite et fin

Le gouvernement régional doit à présent rapidement prendre connaissance des remarques et avis rassemblés lors de l’enquête publique et demander l’avis de la Commission Régionale de Développement (CRD). Des adaptations pourraient être introduites avant 2e lecture et avis du Conseil d’État. Ce n’est qu’au regard des conclusions de ce dernier que le PAD Midi sera ou non définitivement adopté.