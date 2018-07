Le contrat d'insertion bruxellois peine à remplir ses objectifs

Le gouvernement wallon est en passe de débarrasser son arsenal de lutte contre le chômage du contrat d’insertion . Avec 72 bénéficiaires, le ministre de l’Emploi Pierre-Yves Jeholet (MR) n’a pu que constater son faible succès et son utilité toute relative, relayait mercredi le journal "Le Soir", non sans comparer le dispositif wallon avec ce qui se fait dans la capitale.

Grégor Chapelle (PS), patron d’Actiris, organisme bruxellois de l’emploi, a peu goûté à cette comparaison vu les grosses différences qui existent entre le contrat d’insertion wallon et son homonyme bruxellois. Les deux visent le même public: les jeunes chômeurs inactifs depuis 18 mois. Mais le premier s’adresse à tous les employeurs et permet une réduction de coût salarial de 700 euros par mois, le second met en œuvre des contrats de 12 mois subsidiés à quasi 100% dans le secteur public et le non-marchand uniquement.

Pas d’évaluation

"On parle des 3% de jeunes demandeurs d’emploi les plus fragiles", rappelle Grégor Chapelle. Des jeunes qui sont totalement déconnectés du marché de l’emploi. À Bruxelles, cette population compte 2.472 personnes exactement, livre encore le patron d’Actiris. "à Bruxelles, nous prenons contact directement avec ces personnes pour leur proposer un job, ces entretiens nous ont permis un contact avec 2.000 jeunes, avec un processus de formation à la clé", explique Grégor Chapelle. Qui admet toutefois que l’objectif initial de 600 contrats signés par an est loin d’être rempli. Un an après le lancement du dispositif de mise à l’emploi, cette ambition a d’ailleurs été réduite à 400. Et elle demeure encore trop optimiste. "Nous n’y arriverons sans doute pas en 2018, nous avions sous-estimé la fragilité de ce public et sa capacité à se mobiliser", déplore le patron d’Actiris. L’organisme régional est toutefois en train de renforcer les moyens consacrés au contrat d’insertion avec du personnel supplémentaire pour le suivi des jeunes. Le budget qui lui est affecté pour le premier trimestre 2018 est de 2,5 millions d’euros, précise le patron d’Actiris.