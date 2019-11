"Le déficit bruxellois ne concerne pas que des investissements stratégiques"

MR et cdH ne s’opposent pas au principe de la neutralisation des investissements stratégiques, à condition qu’il ne s’agisse pas de dépenses de maintenance.

Le budget 2020 de la Région bruxelloise est-il à l’équilibre? Au cœur du débat se trouvent les fameux investissements stratégiques consentis dans la sécurité et la mobilité pour un montant total de 500 millions d’euros. Pour le gouvernement de Rudi Vervoort (PS), ces investissements productifs ne doivent pas venir grever le budget annuel. Pour le premier parti d’opposition, il est bel et bien question d’un déficit et dès lors d’un équilibre "fictif" atteint par le biais d’interprétations comptables. "C’est un boomerang qui va nous revenir dans la figure. On ne crie pas au loup, le déficit est réel, mais on tente de faire croire aux Bruxellois que tout va bien", s’insurge Alexia Bertrand, cheffe de groupe MR.

"On s’endette pour des dépenses courantes sans aucune ambition de retour à l’équilibre avant 2028." Alexia Bertrand Cheffe de groupe MR au parlement bruxellois

Mais fallait-il alors abandonner le projet de métro Nord, qui engloutit plus de la moitié de cette enveloppe (281,6 millions)? "C’est très positif que les crédits pour le métro soient toujours prévus. Et de manière générale, on ne critique pas le fait que l’on s’endette dans un contexte de taux bas pour investir dans des projets fondamentaux pour le développement de la Région", nuance la libérale, qui rappelle toutefois que Bruxelles ne rentre pas dans les conditions de la clause de flexibilité européenne.

"En comité de concertation, il avait été question de demander un assouplissement concernant l’obligation d’avoir un PIB négatif. Mais Bruxelles ne remplit pas non plus les autres conditions, comme le fait d’avoir des projets cofinancés par l’UE tel que l’Oosterweel. Il faut aussi qu’il s’agisse de véritables nouveaux investissements, et non de quelques lignes de bus, de la rénovation de tunnels ou de la maintenance du métro. Nous allons passer au crible ces investissements stratégiques pour repérer les dépenses de fonctionnement et de maintenance. L’ajusté 2019 a démontré que le déficit ne concerne pas uniquement les investissements stratégiques. On s’endette pour des dépenses courantes sans aucune ambition de revenir à l’équilibre avant 2028. Ce n’est pas une gestion durable et responsable!"

Le cdH sur la même ligne

Son de cloche assez similaire chez les humanistes, où l’on regrette aussi l’absence de trajectoire budgétaire. "Le cdH n’est pas contre le principe des investissements stratégiques, qu’il a d’ailleurs validé lors de la mandature passée. Nous pouvons, en effet, considérer, pendant quelques années, que l’urgence climatique et la mobilité nécessitent des investissements exceptionnels pour le futur. Mais le problème c’est que cela se répète et que l’on ne dégage aucun moyen au budget pour rembourser cette dette", s’inquiète le député Christophe De Beukelaer.

Mobilité | Radars en plus Alors que le débat sur le budget général faisait rage dans la salle 201 du Parlement bruxellois ce mardi, la ministre de la Mobilité entamait son propre exposé dans la salle 206 attenante. L’enveloppe d’1,274 milliard d’euros (21% du budget régional) doit permettre d’atteindre les objectifs du plan Good Move ainsi que la "vision zéro" tué ni blessé graves. Dans ce cadre, Elke Van den Brandt (Groen) prévoit l’achat d’au moins 60 nouveaux radars, portant leur nombre total en Région bruxelloise à 149. Sur les 89 actuels, neuf doivent encore faire l’objet d’une réparation.

Le PTB rappelle encore et toujours que tous les partis traditionnels ont signé les traités d’austérité européens et les normes comptables strictes qui en découlent. "Mais tout le monde se rend bien compte aujourd’hui que les investissements publics sont bloqués par le carcan européen", commente Françoise De Smedt, qui redoute surtout que les difficultés budgétaires se fassent ressentir sur les épaules des plus fragiles. "Même à politique inchangée, ils n’arrivent plus à fonctionner. On annonce 200 millions d’euros d’efforts collectifs, dont plus de 30 millions rien que pour Actiris. Il va falloir chercher de l’argent d’une manière ou d’une autre et cela va retomber sur la population. On parle de hausses du tarif de l’eau ou du ticket de la Stib. De quoi creuser encore plus les inégalités…"