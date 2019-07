Le député PS Mohamed Ouriaghli inculpé

L'actuel député et ancien échevin à la Ville de Bruxelles Mohamed Ouriaghli (PS) a été inculpé pour corruption passive et infractions sur les marchés publics dans le cadre du dossier Gial, l'organisme en charge du parc informatique de la Ville de Bruxelles, indique la RTBF. L'ex-directeur général et Proximus sont également inculpés. Mohamed Ouriaghli, échevin entre 2006 et 2019, a géré la compétence Informatique et a été président de Gial. Il est depuis juin député bruxellois.