"Le gouvernement bruxellois, c'est plans, plans, plans mais sans mesure concrète"

Les députés Alexia Bertrand et Vincent De Wolf (MR) ont comparé les trois derniers accords de majorité. Ils dénoncent l’immobilisme du gouvernement. Des projets déjà annoncés en 2009 et/ou 2014 figurent à nouveau dans l’accord 2019-2024, comme l’unité de biométhanisation, du plan pour les métiers en pénurie ou du fonds pour la transition écologique des bâtiments.

Tout roule entre l’ancien chef du groupe MR au Parlement bruxellois et sa remplaçante. C’est en tout cas le message envoyé par Vincent De Wolf et Alexia Bertrand qui communiquent en duo à l’occasion de la déclaration de politique régionale du gouvernement de Rudi Vervoort (PS) prévue ce vendredi en séance plénière. À cette occasion, l’opposition libérale s’est penchée sur les accords de majorité conclus depuis dix ans en Région bruxelloise. Avec cette conclusion: "C’est l’immobilisme. Les mêmes mots, et les mêmes ambitions reviennent à chaque fois depuis 2009", déclarent-ils en s’appuyant sur un tableau comparant, thème par thème, les engagements pris par les gouvernements Picqué-Vervoort I, Vervoort II et tout récemment par Vervoort III.

"On ne dit pas que rien n'a été fait. Mais des enjeux majeurs au niveau du logement, de la mobilité, de la formation n'ont pas été résolus et on remarque même un recul dans les ambitions affichées." Vincent De Wolf

On s’interroge: en se focalisant uniquement sur les échecs, la démarche est-elle vraiment représentative de l’action des précédents gouvernements? "Ce qu’on a repris pour notre comparatif, ce n’est pas de l’accessoire! On parle des grands enjeux comme le métro ou les parkings de transit", défend Alexia Bertrand.

"On n’est pas dans l’opposition idiote, ajoute Vincent De Wolf. On ne dit pas que rien n’a été fait. Mais des enjeux majeurs au niveau du logement, de la mobilité, de la formation n’ont pas été résolus et on remarque même un recul dans les ambitions affichées." Le mot "plan" qui revient plus de 130 fois sur les 125 pages de l’accord bruxellois illustre à leurs yeux l’inertie des exécutifs successifs. "Le gouvernement bruxellois, c’est plans, plans, plans, mais aucune mesure concrète", scandent-ils en chœur.

Mobilité

Pour illustrer leurs propos, les libéraux embraient sur la mobilité. Exemple avec le développement du métro vers Evere et Uccle jugé prioritaire dans les accords de majorité de 2009 et de 2014. "Où en est-on aujourd’hui? Le métro Nord a été reporté à 2030 sans aucune certitude qu’on y sera dans les temps. Cette ligne inscrite dans les plans stratégiques des années 70 n’a jamais été mise en œuvre et on ne parle même plus du métro vers le sud de Bruxelles et à l’ouest vers Grand-Bigard. Le métro ne représente qu’un demi-paragraphe dans l’accord de gouvernement et on se demande même comment le gouvernement fera au niveau du financement quand les véritables charges seront devant nous", déclare Alexia Bertrand.

"Annoncer un énième plan pour les fonctions critiques, problème connu depuis 15 ans, c'est triste à pleurer!" Alexia Bertrand

L’ambition a également été revue à la baisse en ce qui concerne la vitesse commerciale des transports publics, relève Vincent De Wolf. "Mentionné dans l’accord 2014-2019, le projet Pulsar visant à automatiser les lignes de métro a été enterré au profit d’une signalétique plus performante. L’objectif du délai de 90 secondes entre deux métros est passé à 120 secondes dans le nouvel accord de majorité."

Au rayon des éternels travaux inachevés, les deux parlementaires pointent encore l’intégration tarifaire et billétique de l’offre de transport qui figure dans les trois derniers accords ainsi que les parkings de dissuasion. Moins de 3.000 places ont été réalisées à ce jour contre les 20.000 annoncées en 2014. Plus aucun chiffre n’est avancé dans la dernière déclaration de politique générale. Tout aussi cocasse: le bouclage du réseau ICR (itinéraires cyclables régionaux) figure à nouveau dans l’accord 2019-2024 alors que sa finalisation était programmée dans un délai de cinq ans en 2009.

Logement

Les grands plans de création de logements successifs relèvent de l’incantation selon Vincent De Wolf. En 2014, l’exécutif régional s’est fixé comme objectif de lancer la production de 6.500 logements publics durant la législature. "Malgré le constat d’échec, le gouvernement persiste et affirme, une nouvelle fois, son objectif de réaliser en cinq ans un programme de 6.500 nouveaux logements sans apporter aucune mesure crédible afin d’y parvenir. La méthode Coué ne permettra pas de soutenir les 43.000 ménages bruxellois en attente d’un logement social."

L’instauration de l’allocation-loyer, annoncée en 2009 puis en 2014, est qualifiée de "monstre du Loch Ness" par l’Etterbeekois car celle-ci n’est toujours pas totalement effective. Dans l’accord bouclé en juillet dernier, le gouvernement déclare d’ailleurs qu’il veillera à la rendre pleinement effective. Un dernier exemple au rayon logement: le fonds régional des garanties locatives qui figure dans les accords des trois derniers gouvernements bruxellois.

Environnement

Le gouvernement créera un fonds de financement des travaux économiseurs d’énergie reprenant les missions du prêt vert bruxellois, disait l’accord de 2014. Celui de 2019 indique que le gouvernement étudiera la possibilité d’un fonds unique dédié à la transition énergétique des bâtiments. "Finalement, le gouvernement a tout misé sur le photovoltaïque qui a coûté un milliard d’euros avec les certificats verts. Il faut rappeler aux Bruxellois que 70% des émissions de CO2 sont liées au chauffage des bâtiments. Pour réussir la transition écologique, il faut financer les investissements nécessaires dans la rénovation. Avec un fonds régional et des prêts à taux zéro", estime Alexia Bertrand.

Concernant les déchets, la cheffe de groupe constate que les réformes des collectes ont causé beaucoup de changements pour les citoyens sans permettre de repenser en profondeur la gestion des déchets. Ainsi, l’unité de biométhanisation évoquée depuis 2007 pour transformer les déchets organiques en énergie verte n’a jamais vu le jour. Les conteneurs enterrés déjà évoqués en 2009 pour réduire la présence de sacs-poubelle en rue font également leur retour dans l’accord 2019.

Emploi

Retour d’Ecolo oblige, le gouvernement bruxellois vient d’opter comme il y a dix ans pour une alliance emploi-environnement après une alliance emploi-formation en 2014, constate l’opposition. Malgré une baisse continue depuis 75 mois du chômage des jeunes en Région bruxelloise, le MR tient à relativiser les succès du gouvernement bruxellois. "Le taux de chômage demeure problématique et plus élevé que dans les deux autres Régions. La part des demandeurs d’emploi de longue durée est proportionnellement plus élevée à Bruxelles qu’ailleurs", souligne Alexia Bertrand qui déplore le manque d’ambition relatif aux métiers en pénurie.

"Faire un énième plan pour un problème connu depuis 15 ans, c'est triste à pleurer." Alexia Bertrand

En 2009, il était question de screenings relatifs aux fonctions critiques tandis qu’une évaluation des filières de formation à travers le prisme des métiers en pénurie était au programme en 2014. Cette fois-ci, le gouvernement bruxellois annonce un nouveau plan d’actions visant à endiguer les pénuries d’emploi ou fonctions critiques. "Faire un énième plan pour un problème connu depuis 15 ans, c’est triste à pleurer. On reporte le problème aux calendes grecques. Qui plus est, le revenu de formation ne sera vraisemblablement même pas lié au choix d’une fonction critique. On continue donc de former nos jeunes dans des filières ne débouchant sur aucun emploi", déplore la cheffe de groupe.